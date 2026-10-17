Jaecoo: "on a sous-estimé notre démarrage en France", admet Lionel French Keogh

Au Mondial de l’Auto de Paris, le groupe chinois Chery marque les esprits pour sa première participation. Lionel French Keogh, patron de Chery France, revient sur le succès fulgurant des marques Jaecoo et Omoda, lancées il y a seulement six mois, qui comptent déjà plus de 10 000 immatriculations, des résultats supérieurs aux attenties initiales comme le dirigeant le précise dans l'interview qu'il nous a acordée.

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Portée par un positionnement malin et ultra-compétitif, la marque Jaecoo s'impose comme la locomotive du groupe sur l'entrée et le cœur de marché, venant chasser sur les terres historiques de Dacia ou de Citroën. Proposant des SUV et crossovers modernes (comme les Jaecoo 5 et 7) au design soigné et riches en technologie, le constructeur chinois séduit une clientèle à la recherche d'un excellent rapport qualité-prix. "Il y a un an, quand on a commencé à travailler sur le plan, les ambitions c'était de faire 10 000 voitures cette année en France. Quand on a lancé vraiment la marque au mois d'avril, on avait revu ces ambitions à 14 000, et là, on va dire les gens nous écouter poliment avec un petit sourire en disant "OK, bon, on verra", explique Lionel French Keogh." Et c'est vrai qu'on a vu sur les trois premiers mois d'activité, en fait, on a été très vite dépassé par le rythme de commande, le trafic dans les affaires, et on s'est dit que ben même 14 000 finalement, c'était sous-estimé par rapport à cette dynamique-là."

Pour rassurer des automobilistes encore sceptiques face à l'arrivée de ces nouveaux acteurs, la stratégie s'appuie sur des arguments massues : un vaste réseau de plus de 130 points de vente d'ici la fin de l'année (objectif 200 en 2027), une garantie de 7 ans, d'excellents scores aux crash-tests (5 étoiles Euro NCAP) et l'implantation d'un centre de stockage de pièces détachées en France pour garantir des livraisons en 24h.

Conscient que le marché se tourne massivement vers l’électrique, le groupe ne compte pas s'arrêter là. Une production européenne du Jaecoo 5 électrique est annoncée dès le mois de janvier, l’objectif étant de s'ouvrir pleinement le marché des flottes d'entreprise et de continuer à bousculer le paysage automobile français. L'interview permet aussi d'aborder les positionnements d'Omoda et Chery, deux marques qui permettent au groupe d'être présent dans les principaux segments du marché hexagonal.