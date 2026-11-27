EN BREF SUV urbain électrique 400 km d’autonomie 32 490 €

Apparue en France le 1er avril dernier, Jaecoo a fait une entrée spectaculaire avec 14 000 modèles écoulés dans l’Hexagone. Une réelle performance, comme nous le confiait Lionel French Koegh, le directeur opérationnel de Chery France lors du dernier Mondial de Paris. Et il ne faut pas croire que cet engouement est cantonné à la France puisque Jaecoo cartonne également au Royaume-Uni et dans d’autres pays européens.

Aujourd’hui, la gamme est relativement réduite puisqu’elle ne se compose que de deux modèles : le 5 et le 7. Deux SUV appartenant respectivement à la catégorie des SUV urbains et compacts. Sans surprise, c’est le 5, qui rencontre le plus beau succès avec pour la France plus de 6 500 exemplaires, soit 45 % des ventes. Et ce n’est que le début puisqu’il n’est disponible pour l’instant qu’en hybride et arrive aujourd’hui en 100 % électrique.

Un style qui lui est propre

Si certaines marques ne distinguent pas les versions électriques et thermiques, ce n’est pas le cas du Jaecoo, qui a décidé d’apporter des modifications esthétiques. Elles se concentrent majoritairement sur la partie avant du véhicule. Notre version électrique abandonne la très grande calandre ouverte avec ses barrettes verticales pour une totalement fermée, qui se distingue également par un bouclier plus épuré et lisse et qui hérite pour l’occasion de volets actifs. La partie arrière reste semblable à la version hybride et l’ensemble donne toujours l’impression d’avoir affaire à un Land Rover et notamment à un Evoque en raison de la forme de la poupe, mais aussi de la hauteur de la surface vitrée.

De meilleurs aspects pratiques

Pas de nouveauté en matière de dimensions avec une longueur de 4,38 m et un empattement de 2,62 m. Toutefois, le changement de motorisation a des impacts sur les aspects pratiques puisque cette version électrique possède un coffre plus généreux que l’hybride avec 480 litres auxquels s’ajoute un frunk de 35 litres contre « seulement » 410 litres. Mais ce n’est pas tout car la capacité de remorquage est aussi meilleure avec 1 250 kg pour l’électrique contre 750 kg pour l’hybride.

Statu quo pour ce qui est de l’habitabilité arrière, qui demeure toujours aussi bonne. Ainsi, des adultes pourront prendre aisément place sans avoir de problème pour l’espace aux jambes ou la garde au toit.

La présentation intérieure reste similaire aussi. La planche de bord est classique pour un véhicule chinois, comprenez par là qu’elle accorde une grande importance aux écrans et notamment au multimédia mesurant 13,2 pouces, qui concentre la plupart des commandes, ce qui fait disparaître la plupart des boutons. L’ergonomie n’est pas la plus naturelle avec beaucoup de menus, mais aussi certaines curiosités. Ainsi, quand vous avez Carplay ou AndroidAuto activé, les commandes de climatisation ne sont plus accessibles, ce n’est qu’en revenant sur la page du constructeur, ce qui s’avère très peu pratique. L’instrumentation mesure pour sa part 8,9 pouces. La qualité des matériaux n’est clairement pas la meilleure du segment, mais ils sont globalement satisfaisants.

Bon point en revanche concernant la présence du toit panoramique de série, qui apporte une luminosité bienvenue. Il en est de même des nombreux rangements intérieurs.

Sur la route : une consommation décevante

Au niveau technique, cette version électrique développe 211 ch (224 ch pour l’hybride) et un couple de 290 Nm (295 Nm). Il est alimenté par une batterie de 61 kWh brute pour une autonomie de 402 km.

Comme nous avions pu le voir sur les essais de la version hybride, les prestations routières du Jaecoo 5 ne sont pas les meilleures du segment, mais elles suffiront largement à la plupart des conducteurs. Le principal changement porte sur l’amortissement, qui est sans surprise nettement plus ferme, comme c’est le cas souvent des électriques par rapport aux thermiques. Du fait de l’arrivée immédiate du couple, les pertes de motricité sont assez nombreuses et les performances légèrement meilleures, avec un 0 à 100 km/h abattu en 7,7 s contre 7,9 s pour l’hybride. La direction est plutôt agréable, même si elle manque un peu de consistance et de précision à rythme plus élevé.

Plus lourde de 174 kg par rapport à l’hybride (1 785 kg), la présence de la batterie dans le plancher change la répartition des masses. Le Jaecoo 5 semble ainsi plus stable grâce à un centre de gravité plus bas. Les mouvements de caisse sont ainsi mieux contenus avec des suspensions plus verrouillées, mais aussi un amortissement plus ferme comme nous l’indiquions précédemment.

Lors de notre essai, nous avons relevé une consommation de 17,3 kWh, soit une autonomie d’environ 300 km dans ces conditions. Clairement pas extraordinaire. Même constat sur autoroute avec 23,2 kWh/100 km, soit un peu moins de 250 km environ avant de faire le plein.

En matière de recharge, le Jaecoo 5 électrique accepte du 11 kW en alternatif et 130 kW en courant continu, soit des valeurs supérieures aux modèles de chez Stellantis notamment en DC. De quoi passer de 10 à 80 % en 34 minutes, une valeur qui laisse entrevoir que la puissance de recharge tombe rapidement après le pic.