Sympas, les nouveaux SUV chinois Jaecoo et leur style franchement inspiré des Range Rover, surtout à des tarifs oscillant entre 27 000 et 38 000 €. De là à abandonner l’idée de rouler en Land, il y a un pas que beaucoup d’adeptes ne souhaitent pas franchir. Soit, va pour un « dandy de grand chemin » d’occasion. Après tout, les propositions ne manquent pas sur les sites spécialisés. Jetons-y un œil…