Après le carton de l’hybride, le Jaecoo 5 passe à l’électrique : bonne ou mauvaise idée ?
2. Le Jaecoo 5 électrique est uniquement disponible en haut de gamme.
Cette version électrique du Jaecoo 5 est disponible uniquement avec la finition la plus haute dénommée « Exclusive ». Elle comprend les jantes alliage 18 pouces, des projecteurs Full LED, l’instrumentation numérique 8,9 pouces, l’écran multimédia 13,2 pouces, la compatibilité Apple CarPlay et AndroidAuto sans fil, les vitres arrière acoustiques et surteintées, l’aide au stationnement avant et arrière, la climatisation automatique bizone, l’entrée et le démarrage sans clé, le système audio 8 haut-parleurs Sony, la recharge par induction, la sellerie cuir synthétique, les sièges avant électriques, chauffants et ventilés, le volant chauffant, les rétroviseurs extérieurs électriques, rabattables et chauffants, le régulateur de vitesse adaptatif, le toit vitré panoramique, le hayon électrique, la caméra de recul 540° et la pompe à chaleur.
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