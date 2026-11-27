La concurrence : prix contre bonus

Après un beau succès en hybride, le Jaecoo 5 électrique va avoir de sérieux concurrents pour réussir à s’imposer sur le segment. Ainsi, il devra affronter des marques bien installées sur le marché à l’image des Citroën e-C3 Aircross, Peugeot e-2008 ou Skoda Epiq. Vendu 32 490 €, notre Jaecoo 5 électrique est moins cher à finition équivalente, mais il ne bénéficie pas pour l’instant des aides gouvernementales, ce qui est le cas de ces rivaux directs plus chers, mais cette différence s’estompe bonus compris. Mais finalement, son principal concurrent est finalement sa version hybride vendue 28 990 €, soit un écart de 3 500 € à finition équivalente, qui nous apparaît difficile à justifier

À retenir : pas la meilleure version à nos yeux

Comme c’est le cas en hybride, le Jaecoo 5 bénéficie d’un rapport prix/équipement imbattable sur le marché, tout en y ajoutant des aspects pratiques optimisés, mais également d’autres points forts comme par exemple des qualités dynamiques dans la bonne moyenne. Il n’en reste pas moins que cette version électrique est nettement plus chère que la version hybride. Alors oui, le coût de l’électricité est moins onéreux que celui de l’essence, mais l’autonomie électrique et le prix se révèlent trop handicapants à nos yeux.

Caradisiac a aimé

La dotation très riche

L’excellent rapport prix/équipement

La présentation intérieure moderne

L’habitabilité arrière très généreuse

La garantie généreuse Caradisiac n’a pas aimé La consommation décevante

Le manque de dynamisme

Capacités de recharge très moyennes