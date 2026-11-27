Après le carton de l’hybride, le Jaecoo 5 passe à l’électrique : bonne ou mauvaise idée ?
3. Que penser de la Jaecoo 5 électrique ?
La concurrence : prix contre bonus
Après un beau succès en hybride, le Jaecoo 5 électrique va avoir de sérieux concurrents pour réussir à s’imposer sur le segment. Ainsi, il devra affronter des marques bien installées sur le marché à l’image des Citroën e-C3 Aircross, Peugeot e-2008 ou Skoda Epiq. Vendu 32 490 €, notre Jaecoo 5 électrique est moins cher à finition équivalente, mais il ne bénéficie pas pour l’instant des aides gouvernementales, ce qui est le cas de ces rivaux directs plus chers, mais cette différence s’estompe bonus compris. Mais finalement, son principal concurrent est finalement sa version hybride vendue 28 990 €, soit un écart de 3 500 € à finition équivalente, qui nous apparaît difficile à justifier
À retenir : pas la meilleure version à nos yeux
Comme c’est le cas en hybride, le Jaecoo 5 bénéficie d’un rapport prix/équipement imbattable sur le marché, tout en y ajoutant des aspects pratiques optimisés, mais également d’autres points forts comme par exemple des qualités dynamiques dans la bonne moyenne. Il n’en reste pas moins que cette version électrique est nettement plus chère que la version hybride. Alors oui, le coût de l’électricité est moins onéreux que celui de l’essence, mais l’autonomie électrique et le prix se révèlent trop handicapants à nos yeux.
Caradisiac a aimé
-
La dotation très riche
-
L’excellent rapport prix/équipement
-
La présentation intérieure moderne
-
L’habitabilité arrière très généreuse
-
La garantie généreuse
Caradisiac n’a pas aimé
-
La consommation décevante
-
Le manque de dynamisme
- Capacités de recharge très moyennes
Les prix
|Version
|Co2 (en g/km)
|Prix
|Bonus / Malus
|BEV 211 EXCLUSIVE 61 KWH
|0 (wltp)
|34 490 €
|€
Photos (24)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération