Jaguar Land Rover anticipe les amendes CO2

Entre le dieselgate et le Brexit, il faut le reconnaître, le temps n'est pas au beau fixe pour Jaguar Land Rover qui doit rapidement lancer des produits électrifiés en masse pour réduire la moyenne de CO2 de sa gamme, actuellement une des plus élevées d'Europe. Le groupe anglais sait qu'il va devoir payer des amendes à l'Europe à court terme pour sa présence sur le Vieux Continent et ses valeurs de CO2 trop élevées.

JLR a ainsi provisionné une centaine de millions de livres en prévoyance de ce qui devrait tomber. Et cela intervient dans un contexte pas forcément favorable avec la suspension temporaire des livraisons des Range Rover Evoque P300e et Land Rover Discovery Sport P300e, deux modèles à fort potentiel de vente, qui devaient justement permettre à JLR de rapidement faire baisser la moyenne de CO2.

Sans ses deux modèles cruciaux, qui vont devoir repasser par une petite mise au point, Jaguar et Land Rover doivent patienter. L'I-Pace à lui seul ne peut pas permettre de faire des miracles, malgré les superbonus accordés aux voitures de moins de 50 g/km de CO2, qui seront maintenus jusqu'en 2022.