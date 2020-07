Jaguar Land Rover fête 1,5 million de blocs Ingenium produits

Bel accomplissement pour le groupe Jaguar Land Rover. L'entité vient en effet de passer la barre des 1,5 million d'exemplaires produits pour ses moteurs de type Ingenium. Un cap franchi grâce au travail des ouvriers de la structure anglaise basée à Wolverhampton.

Les mécaniques tout aluminium Ingenium de Jaguar Land Rover fonctionnent pour rappel au gazole, à l'essence mais aussi de manière électrifiée. L'entité promet pour ces blocs des performances élevées, des consommations en baisse, un coût d'entretien réduit et une bonne maîtrise des matériaux pour le recyclage et l'environnement. Le dernier moteur doté du label concerne un diesel six cylindres à hybridation légère logé sous le capot des Range Rover et Range Rover Sport.

Ce moteur gazole partage de nombreux éléments avec la dernière mécanique essence lancée par Jaguar Land Rover l'année dernière. Ils bénéficient en effet entre autres de la même culasse, du même bloc, du même vilebrequin, de la même ligne d'assemblage et des mêmes processus pour les tests finaux.