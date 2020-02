Jaguar : pour cause de ruptures de batteries, la production de l'I-Pace réduite

Jaguar annonce que la production du SUV électrique I-Pace va être réduite à cause de problème avec un fournisseur. La marque anglaise n'a toutefois pas souhaité communiquer plus de détails, mais nos confrères d'Automotive News Europe annoncent qu'il s'agirait d'un souci avec l'approvisionnement en batteries avec LG Chem.

Le géant coréen a déjà créé quelques tensions chez Audi pour la production de l'e-Tron, et Mercedes aurait également eu des difficultés avec le géant coréen qui, on le rappelle, est un des leaders mondiaux de la batterie au lithium. Cela soulève une nouvelle fois le problème du monopole des Asiatiques en matière de batteries. LG Chem fournit des batteries au lithium à de nombreux constructeurs, dont le groupe General Motors et Ford, qui a fait appel au Coréen pour les batteries du SUV Mustang Mach-E.

La pause (dont la date n'est pas spécifiée) de la production du Jaguar I-Pace n'est pas spécifiée, mais rappelons que le SUV est assemblé sous contrat en Autriche par Magna Steyr.