Jeep annonce un Compass inédit

Le constructeur d'outre-Atlantique Jeep dévoilera dans quelques jours un SUV Compass revu. Une simple photo de calandre en gros plan sert de teasing sur le lien Youtube qui permettra de le découvrir en live sur la toile.

Aucun prototype de développement n'a été récemment immortalisé sur la route. Cela veut dire qu'il est peu probable de voir apparaître une génération entièrement nouvelle du Compass à cette occasion. D'après les bruits de couloir, cette présentation concerne une mise à jour semblable à celle d'un restylage pour le modèle haut sur pattes.

La calandre et le message "Connected with Freedom" laissent croire que le Compass recevra des innovations technologiques et un style modernisé. Un bouclier redessiné, un pare-chocs arrière inédit, des nouveaux matériaux dans l'habitacle et un système d'infodivertissement dernier cri seront sans doute de la partie. Rendez-vous le 4 juin pour en savoir plus.