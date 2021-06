Jeep Commander, le Compass 7 places

Jeep confirme aujourd'hui une rumeur persistante depuis quelque temps : l'arrivée d'un nouveau modèle. Ou plutôt le retour : le Commander fait son grand "come back", après une quinzaine d'années d'absence. Cet imposant SUV aux formes très carrées, à l'époque haut de gamme et basé sur le Grand Cherokee, ne garde que le nom. Le Commander change tout le reste puisqu'il sera désormais sur une plateforme de Compass.

Un Compass XXL et rallongé qui permet à Jeep de rajouter une troisième rangée de sièges pour en faire un 7 places. Un modèle qui pourrait avoir du succès sur le segment des SUV sept places en Europe, notamment face aux plus sages Skoda Kodiaq ou Peugeot 5008.

Vraie nouveauté, ce Commander ? Pas tant que ça. Jeep propose en Chine les Commander et Grand Commander depuis déjà plus d'un an. C'est d'ailleurs le premier modèle PHEV mondial de la marque américaine.

Pour l'heure, Jeep confirme qu'il n'est pas prévu d'être commercialisé en Europe à court et moyen terme.