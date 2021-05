Jeep Wrangler 4xe : l'hybride rechargeable à partir de 68 200 €

En réponse à

Le PHEV c'est ridicule, dépassé. On paye deux voitures en une, tant à l'achat qu'en entretien. Et sauf cas particuliers, on ne fait pas d'économie d'usage car rares sont ceux qui branchent tous les soirs. En fait, brancher tous les soirs, ça suppose d'avoir une prise à disposition, et dès lors acheter un PHEV plutôt qu'une électrique n'a aucun sens, sauf peut-être si on ne trouve pas le modèle qu'on souhaite, mais c'est de moins en moins crédible vue l'explosion de l'offre électrique.

Mais pour le prix hallucinant de ce véhicule, il n'y a pas que le fait que ce Wrangler 4xe est PHEV, mais plutôt le fait que des gens sont prêts à l'acheter. Des personnes qui ne sont pas à 50 k€ près. Je doute que ce véhicule soit prévu pour une large diffusion, et le constructeur n'a peut-être simplement pas les compétences pour faire un EV crédible face à la concurrence. En PHEV, comme pour toutes les thermiques, personne ne remarque que le véhicule est très peu efficient, car il suffit de mettre un réservoir d'autant plus grand.