Kia annonce son grand SUV électrique EV9

Le mois de novembre sera marqué par un salon automobile. C'est tellement rare cette année qu'il est bon de le signaler : les constructeurs se donneront rendez-vous à Los Angeles pour dévoiler les nouveautés, souvent haut perchées, et très spacieuses. Après Hyundai, qui a annoncé l'arrivée d'un concept de grand SUV électrique, c'est le cousin Kia qui s'illustre en annonçant le concept EV9, qui préfigure le futur fleuron de la gamme électrique.

Sans surprise, cet EV9 sera basé sur la plateforme modulaire E-GMP fonctionnant en 800V. Une base déclinée à outrance dans le groupe coréen, des plus petits modèles (que l'on attend toujours) aux plus grandes routières et autos familiales.

L'EV9 devrait être un SUV massif proposant sept places, et potentiellement réservé au marché nord-américain. Même si l'électrique permet de s'affranchir des problèmes de fiscalité CO2, le gabarit de ce qui semble être un SUV du gabarit du Telluride le prédestine avant tout aux Américains et Canadiens, plus qu'aux Européens. Il sera en revanche intéressant de voir jusqu'où peut aller Kia en capacité de batterie sur cette plateforme E-GMP. La réponse, le 11 novembre.