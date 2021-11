Hyundai Seven Concept : le futur grand SUV électrique

Ce n'est pas franchement une surprise de voir les plus gros SUV, pick-up et autres modèles familiaux haut de gamme dévoilés à l'occasion du salon de Los Angeles. En l'absence d'autres salons majeurs automobiles (Detroit annulé, New York également), c'est le seul moment pour les constructeurs de faire forte impression aux Etats-Unis en 2021.

Hyundai profitera justement de l'évènement pour dévoiler le Seven Concept, qui n'est autre qu'un engin annonçant la version de série du grand SUV de la gamme Ioniq. Le constructeur avait en effet annoncé la couleur en mettant en scène la Ioniq 5 aux côtés d'une berline Ioniq 6, future interprétation du concept Prophecy, et un "Large SUV" qui sera le Ioniq 7.

Basé évidemment sur la plateforme modulaire E-GMP en 800V, le Ioniq 7 devrait proposer un grand espace à bord et certainement sept places, au regard de la surface vitrée que l'on pouvait apercevoir sur l'image teaser précédente. Toutefois, à l'image de la plupart de ses concurrents, Hyundai se concentre pour l'heure sur des modèles moyens ou haut de gamme, et ne semble pas vouloir pour l'instant parler de Ioniq 3 ou 4. Même si l'auto serait effectivement dans les plans.