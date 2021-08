Kia annonce un nouveau Sportage pour l'Europe

Un nouveau Sportage peut en cacher un autre. Lorsqu'il a présenté la nouvelle génération de son SUV compact au printemps, Kia avait annoncé qu'il proposera un modèle spécifique à l'Europe. Celui-ci sera dévoilé le 1er septembre, quelques jours avant l'ouverture du Salon de Munich. Le constructeur en donne un avant-goût avec ces dessins.

La particularité de "notre" Sportage ? Il sera plus court, avec donc un gabarit plus dans les standards européens pour un véhicule considéré comme compact. Cela se verra au niveau du profil, avec une silhouette différente. La version européenne aura toujours deux vitres latérales et un montant de custode épais. Le modèle international a, lui, une troisième glace latérale, qui fait le lien visuel avec la lunette.

En revanche, les parties avant et arrière seront quasi identiques. On retrouvera donc l'original visage, avec des optiques qui sont associées à la calandre, l'ensemble étant coupé par la signature lumineuse. L'arrière sera dans la veine de celui de l'EV6, le nouveau porte-drapeau électrique de Kia.

Cousin technique du Hyundai Tucson, le nouveau Sportage mettra l'accent sur l'hybridation. Il devrait ainsi exister en hybride simple et en hybride rechargeable. Rendez-vous donc dans une semaine pour tout voir et tout savoir !