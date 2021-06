Kia dévoile un nouveau Sportage

Deux Sportage pour le prix d'un ? Kia a publié aujourd'hui les premières photos de la cinquième génération de son SUV compact. Mais la marque précise que, pour la première fois, l'Europe aura le droit à une variante dédiée, qui sera présentée à la rentrée. On ne sait toutefois pas si "notre" version sera si différente de celle que l'on a sous les yeux.

Avec cette première déclinaison, lancée cet été en Corée, le Sportage change radicalement de look. Comme son cousin technique, le Hyundai Tucson, il ose une face avant originale, avec un principe similaire : une calandre (toujours façon "nez de tigre") XXL et liées aux optiques. L'ensemble est coupé par une signature lumineuse en flèche, qui remonte le long du capot.

L'arrière s'inspire du modèle électrique EV6, avec un bandeau de feux sous la lunette. Mais c'est peut-être de profil que l'évolution est la plus marquée. Le Sportage semble bien plus long, une impression donnée par l'arrivée d'une troisième vitre latérale et d'une jonction avec le hayon.

Le changement est également important à l'intérieur, le Sportage adoptant un élément de style très en vogue : une continuité entre l'instrumentation et l'écran de l'info-divertissement. Le SUV se fait ainsi plus techno et plus haut de gamme. Il rattrape son retard face à la concurrence. Dommage que la forme biscornue des aérateurs perturbe la fluidité des lignes.

Comme ce modèle n'est pas le nôtre, on n'a pas encore reçu d'informations techniques pour le Vieux Continent. Assurément, le Sportage va mettre l'accent sur l'hybridation. Son cousin existe chez nous en hybride simple de 230 ch et hybride rechargeable de 265 ch. Kia nous a fait savoir que les livraisons commenceront en France début 2022.