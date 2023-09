Vous avez devant les yeux le quatrième modèle 100% électrique de chez Kia, l'EV9, qui vient chapeauter la gamme zéro émission composée du Soul, Niro et bien évidemment de l'EV6.

Esthétiquement, cet EV9 n'a rien à voir avec les autres productions de la marque. Son style est très cubique avec son capot horizontal, sa calandre verticale, sa custode biseautée, sa poupe abrupte ainsi que sa signature lumineuse inédite que ce soit à l'avant ou l'arrière. Les dimensions lui donnent une prestance indéniable avec une longueur de 5,01 m, un largueur de près de 2 m, une hauteur de 1,75 m et un empattement supérieur à 3 m. Impossible de passer inaperçue.

dailymotion Kia EV9 : le navire amiral - Vidéo en direct du salon de Lyon

Vu les mensurations, on ne manque pas de place à son bord. Il est ainsi décliné en 6 ou 7 places avec au choix soit une banquette arrière trois places ou deux sièges individuels au second rang pouvant se pivoter vers l'arrière. Deux autres personnes pourront prendre place au dernier rang avec une habitabilité raisonnable. Quelle que soit la configuration, le volume de chargement est généreux puisqu'il oscille entre 333 et 828 litres.

La présentation intérieure est sans fioriture mais efficace avec notamment une triple dalle numérique. Celle de l'instrumentation de 12 pouces est en effet séparée de celle du multimédia de 12 pouces par une de 5 pouces, servant uniquement pour la climatisation. Une climatisation qui est heureusement dirigeable par des boutons se trouvant sous le multimédia. La qualité des matériaux est bonne. Malheureusement, les écrans des rétroviseurs caméra sont très mal intégrés.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Sous le capot, l'EV9 sera animé par deux moteurs de 204 et 385 ch alimentés par une batterie de 99,8 kWh. De quoi lui permettre de parcourir entre 497 et 541 km.

L'EV9 est le navire amiral de la marque. Ses tarifs sont à la hauteur de ses prestations à savoir haut de gamme. Résultat: des prix haut perchés puisque compris entre 73 000 et 86 000 €. Pas sûr que beaucoup de clients français craquent. Pas grave, le marché n°1 est les États-Unis.

J'aime Je n'aime pas

L'instant Caradisiac : il y a du monde chez Kia au m²

Chez Kia, on sait rentabiliser. Ainsi sur le stand du constructeur coréen, les visiteurs vont en avoir pour leur argent avec pas moins de 10 modèles d'exposés. C'est presque l'intégralité de la gamme. Et au centre, il y a bien évidemment la star du moment l'EV9. Dommage d'ailleurs qu'il ne soit pas mieux mis en valeur.