Kia passera au tout électrique en 2035

Alors que la COP26 a accouché difficilement d'un accord timide sur la limitation du réchauffement climatique et que certains constructeurs ont signé un accord pour sortir du thermique, Kia était resté plutôt évasif jusqu'ici, se contentant de préciser lors de la révélation de son "Plan S" qu'une famille composée de 11 modèles électriques verrait le jour sur le long terme.

Aujourd'hui, Kia annonce un nouveau plan visant cette fois la neutralité carbone en 2045 "sur l'ensemble de la chaîne de valeurs". En réalité, il ne s'agira pas d'une neutralité totale à cette date, Kia jouant sur les mots comme bien d'autres constructeurs : la marque coréenne parle de 97 % de réduction des émissions de gaz à effets de serre par rapport à 2019 en "compensant les émissions restantes". Comprenez par là que Kia prendra des mesures spécifiques pour que les 3 % restants soient balancés par des idées probablement spéciales (planter des arbres, comme le fait Porsche ?).

En Europe, Kia arrêtera le moteur à combustion, y compris sur les hybrides, et deviendra une marque d'électriques à partir de 2035. Dans le reste du monde, Kia passera à l'électrique à partir de 2040. Finalement, Kia rejoint ainsi la petite liste de constructeurs ayant signé l'accord de la COP26. Le constructeur coréen proposera déjà 7 véhicules électriques d'ici 2026 : après l'EV6, le second modèle sera le grand EV9, tout prochainement dévoilé. Pour les électriques plus compactes et accessibles, il faudra se montrer bien plus patient.