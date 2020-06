Porsche démocratise son système de "contribution CO2"

Si vous achetez une Porsche mais que vous avez tout de même mauvaise conscience vis-à-vis des émissions de CO2 de votre véhicule, vous pouvez alors vous racheter une conscience en versant une somme équivalente à vos émissions pour l'environnement. C'est le calculateur "Porsche Impact" qui vous propose d'évaluer les dégâts que vous allez faire avec votre 911, votre Cayenne ou encore votre Panamera.

Pour vous rattraper, il suffit de rentrer le kilométrage annuel estimé, la consommation moyenne et le carburant. Le calculateur vous sort alors une valeur en tonnage de dioxyde de carbone, et la somme équivalente à dépenser pour "compenser". Quatre domaines sont proposés : biodiversité, eau (amélioration de condition de vie des Vietnamiens), vent (éolien) et protection des forets (Alaska).

Porsche annonce que la période de test en Allemagne du calculateur "Impact" a été positive, ce qui entraîne sa démocratisation dans de nouveaux pays : Grande-Bretagne, Pologne, Etats-Unis, Chine, Canada, Singapour, Brunei, Cambodge, Polynésie française, Indonésie, Malaisie, Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zélande, Sri Lanka, Thaïlande, Vietnam, Mongolie et Philippines.

La France, comme d'autres pays européens, ne fait pas partie du dispositif. Pourquoi ne pas l'avoir étendu directement partout ? Difficile à dire, mais cela pourrait n'être qu'une question de temps.