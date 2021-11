Renault, Stellantis et la France n'ont pas signé l'accord de la COP26 sur l'automobile

Cet accord est quelque peu historique, puisqu'il mêle les gouvernements, les gestionnaires de flottes (qui sont parmi les premiers clients des constructeurs), et les constructeurs automobiles eux-mêmes. A la COP26, Mercedes, Ford, Jaguar Land Rover, Volvo, BYD ou encore General Motos se sont mis d'accord pour ne plus vendre de véhicules dotés d'un moteur à combustion à partir de 2035 sur les principaux marchés, et à partir de 2040 au niveau mondial. Et cela comprend les véhicules utilitaires.

Ces groupes ont signé l'accord avec plusieurs pays mondiaux, mais les marchés majeurs n'ont pas rejoint l'accord : France, Allemagne, Etats-Unis, Chine ne signent pas pour l'instant. Seul le Royaume-Uni fait partie des marchés principaux signataires. Du côté des constructeurs, Stellantis, Toyota, Renault, Honda, Nissan ou encore le groupe Hyundai font partie des absents. La particularité de cette annonce est également la présence de grands gestionnaires de flottes : SK Networks, Uber et Leaseplan sont de la partie.