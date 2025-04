Kia PV5 WKNDR, un nom compliqué pour une vanlife branchée

Il fait actuellement la tournée des salons internationaux, après avoir été dévoilé au Sema show de Las Vegas et au salon de l’auto de Los Angeles. Lui, c’est le Kia PV5 WKNDR, un nom aussi glamour qu’un formulaire Cerfa pour désigner un engin beaucoup plus fun.

Car cette curieuse camionnette est un concept car de van aménagé baroudeur et électrique conçu par le Coréen. On peut avoir quelques doutes sur les ambitions de Kia de se lancer tout seul dans la vanlife et de proposer sur ses différents marchés un petit fourgon pour y passer ses week-ends, mais on n’en a aucun sur sa volonté de vouloir lancer de spectaculaire manière son nouvel utilitaire PV5 qui disposera, d’ailleurs, d’une version 100 % à watts lorsqu'il débarquera au second semestre de cette année.

Alors, puisque les maisons nomades sont à la mode, il explore cet univers, du moins le temps d’un prototype. Et à l’examiner de près, les solutions qu’il a retenues pourraient bien inspirer quelques aménageurs d’ici et d’ailleurs.

Des roues turbines oubliables

Passons sur les panneaux solaires déjà vu, le toit dépliable qui existe déjà, et même les roues à turbine qui produisent de l’électricité lorsque l’engin est arrêté. Ces mini-éoliennes pourront, au mieux, procurer suffisamment d’énergie pour alimenter la cafetière.

En revanche, l’intérieur de ce WKNDR est beaucoup plus intéressant. Car il est entièrement modulable et permet, en gros, d’en faire ce que bon nous semble. Le look de cet habitacle n’est d’ailleurs pas sans rappeler quelques éléments du concept Dacia Manifesto dévoilé il y a deux ans. Des crochets d’arrimage répartis le long de la carlingue permettent d’y accrocher des plateaux, des tables ou différents éléments de rangements.

Un lego géant

Les sièges de l’avant sont transformables en banquettes lit et, pour gagner de la place, le volant est rétractable. Tout comme la partie cuisine qui se déplie, et même se détachent. Sur les parois internes, des sièges intégrés se déplient et peuvent se transformer en lit.

Ces solutions pourraient certainement doper l’imagination des aménageurs habituels qui, bien souvent, reproduisent des plans traditionnels que toute la profession réplique à l'infini. Et du coup, pourraient bien être tentés d’offrir à leurs clients des vans conçus sur la base de ce Kia PV5, en version thermique bioen sûr.