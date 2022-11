Kia : un emblème illisible ?

Les essais du dernier SUV Sportage, de l'électrique EV6 (photo ci-dessus) ou du dernier Niro le prouvent : Kia a encore franchi un cap en termes de raffinement, de prestations routières, de technologies ou de design, au point de faire de l'ombre à des marques renommées européennes comme Volkswagen, Renault ou Peugeot entre autres, et même d'éclipser certaines firmes japonaises telles que Honda ou Nissan.

Une montée en gamme qui n'aurait pu se faire avec l'ancien emblème, dont les origines remontent aux années 1990 et à l'orientation discount de la marque. Ceux qui se souviennent des premières générations de Rio, de Sportage, ou de la Shuma verront ce que l'on entend par là… La marque s'est donc employée à redessiner son emblème. Voilà comment elle décrivait l'objectif souhaité dans un communiqué de presse publié en janvier 2021 :

"Le lancement de ce nouveau logo reflète clairement l'ambition de Kia d’occuper, à l’avenir, une position de leader sur le marché de la mobilité en revisitant chacune des facettes de son activité. Ce logo symbolise la nouvelle orientation de la marque et les valeurs qu’elle promet d’offrir à ses clients par le biais de futurs produits et services, et les expériences qui en découleront. Kia affirme sa promesse de marque en imaginant un nouveau logo s'apparentant à une signature manuscrite. La ligne rythmée et continue du logo exprime l’engagement de Kia à créer des expériences inspirantes, tandis que sa symétrie procure un réel sentiment de confiance. Les lignes ascendantes du logo traduisent les hautes ambitions que Kia nourrit pour la marque, et surtout, la richesse de l’offre qu’elle propose à ses clients."

Les points sur les "I" et les barres sur les "A"

Le hic, c'est que le lifting du logo a été un peu trop prononcé. La police d'écriture est autrement plus chic, certes, mais difficile de distinguer aisément le "I" faute de point, et le "A" sans barre centrale. Par ailleurs, le nom Kia ne vient pas aussi rapidement à l'esprit que celui de marques plus réputées, surtout quand on voit passer les dernières productions de la marque coréenne, particulièrement sculptées.

Ainsi, nombreux sont les badauds à lire autre chose, quitte à imaginer un N à l'envers qui formerait "KN" avec son petit copain de gauche… La preuve : chaque mois, environ 30 000 internautes tapent "KN Cars" sur Google, et cela aux États-Unis comme au Canada, en Australie ou au Royaume-Uni. Après-tout, pourquoi pas : les nouvelles marques sont nombreuses depuis l'avènement de l'électrique, surtout du côté de l'Empire du Milieu.

Heureusement, l'intelligence artificielle permet désormais aux moteurs de recherche de corriger nos fautes de frappe et d'orthographes, si bien que Google oriente rapidement vers la page internet de la marque sud-coréenne. Nous avons tenté l'expérience en français et en anglais. Nous sommes alors tombés sur le site d'un spécialiste en filtre à air bien connu (avec "&" entre ses lettres"), celui d'une entreprise de logistique automobile très réputée également, la page Facebook d'un mandataire, et enfin sur le site Kia. Ouf ! Cela posé, les recherches avec la bonne orthographe se comptent toujours par millions.

Une réflexion nous taraude cependant : avec l'émergence de nouvelles marques, les recherches approximatives voire "au pif" risquent de se multiplier… Quelques exemples ?