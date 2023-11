L'actu de la semaine en photos - le périf au ralenti et l'Audi TT à l'arrêt

Dans ce nouveau rendez-vous, à découvrir chaque week-end, nous vous proposons un replay, celui de la semaine automobile écoulée. Les essais importants, les infos essentielles, celles qui le sont moins mais qui par leur pertinence ont leur place ici : c'est le menu hebdomadaire destiné à ceux qui sont assidus et souhaitent relire le meilleur, comme à ceux qui n'ont pas le temps de dévorer l'actu auto tout au long de la semaine et qui, de cette manière ne rateront plus rien.

Pas de médaille aux JO pour le périf parisien

Faudra-t-il bientôt ouvrir une rubrique jeux olympiques sur Caradisiac ? Toujours est-il qu'il ne se passe pas une semaine sans qu'une actu liée à l'auto et aux JO ne soit publiée et largement commentée. Après Clément Beaune, le ministre des transports, qui augure d'une circulation hardcore pendant l'évènement, c'est au tour d'Anne Hidalgo, de retour dans l'espace médiatique après son escapade tahitienne aussi ensoleillée que controversée. Un retour en fanfare puisqu’après le combat acharné qu'elle entend mener contre les SUV, ce sont cette fois toutes les autos qui sont dans sa ligne de mire. Surtout celles qui empruntent le périf, car la ceinture parisienne sera limitée à 50 km/ dès la fin des jeux, contre 70 aujourd'hui.

Une semaine de faire-part

Il y a des jours comme ça, ou l'on n'a plus besoin de quitter ses habits noirs puisqu'on file d'un enterrement à un autre. Cette semaine, coup sur coup, l'Audi TT a rendu l'âme, tout comme le trophée Andros. En fait, tous deux sont victimes du réchauffement climatique. La course sur glace crée par Max Mamers souffrirait du manque de glace hivernale, quant au coupé allemand, dont il s'est vendu 662 762 en 25 ans d'existence, il souffre bien évidemment du malus, lié à ses émissions, et donc au climat. D'autres, eux aussi tués par le malus, tentent de résister, plus ou moins vaillamment, comme le Ford Ranger ou la Mustang de la même marque, même si le constructeur a peu d'espoir d'en vendre beaucoup.

Une semaine de naissances

Il y a aussi des jours ou l'on ne quitte plus la maternité. Même si, cette semaine, les naissances furent plus électriques que thermiques. la plus spectaculaire est sans aucun doute la Byd Seal qu'Olivier Pagès a essayée. Et il en retient de nombreux éléments positifs qui en font l'un des principaux concurrents de la Tesla Model 3 que le même essayeur avait grandement apprécié. L'autre naissance de la semaine, même si ce n'est pas à franchement parler une vraie nouveauté, c'est l'arrivée de la version break de la Peugeot e-308. Et surprise : elle est au même prix que la berline, qui elle-même, a revu ses tarifs à la baisse. Les constructeurs auraient-ils enfin compris que les autos étaient trop chères ? Mieux vaut tard que jamais.

C'est dans les vieilles marmites qu'on fait les nouveaux monospaces

Quand un nouveau monospace (pardon un van) apparaît en 2023, c'est un évènement que Stéphane Lémeret ne saurait manquer. C'est ainsi qu'il a jeté son dévolu sur le Hyundai Staria, un gros bébé de 5,25m de long pour 2 m de haut. Surprise : ce dernier n'est disponible qu'en version diesel de 2.2 l et 170 ch. Monospace mazout : l'engin semble sorti de la nuit des temps, comme l'Opel Zafira OPC que nous a proposé Stéphane Schlesinger, un OVNI de la décennie précédente, tout droit venu d'une époque ou l'on pouvait rouler dans un monocorps abordable de 200 ch. C'était peut-être pas mieux avant, mais c'était moins cher.

