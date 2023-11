Tué par le malus : Ford Ranger, la fin d'une exception

Alors que le malus écologique 2024 se durcit encore, Caradisiac revient sur ces voitures qui deviennent invendables à cause du montant astronomique de la taxe à régler dans leur cas. Des sportives, des voitures de luxe mais aussi des modèles à la vocation abordable qui deviennent subitement élitistes.

En France, les pick-up à double cabine et cinq places sont désormais soumis au malus écologique. Sachant que ces véhicules dépassent bien souvent les 200 g/km de CO2 en homologation, ils doivent composer avec un malus écologique important ce qui complique nettement leurs ventes. Mais pas celles du Ford Ranger, dont la version à double cabine bénéficiait d’une petite ruse lui permettant d’échapper à la taxe grâce à une homologation européenne dans la catégorie « camion » et non pas « camion pick-up ».

La version 2024 du malus écologique français rattrapera ce Ford Ranger puisqu’il prévoit d’inclure à la fois les engins répondant à l’homologation « camion » mais aussi ceux qui tombent dans la catégorie des « camionnettes plateau » comme les énormes pick-up américains du genre du Ram ou du Chevrolet Silverado importés par des spécialistes. Le Ford Ranger, affiché à 45 888€ TTC dans sa version de base en double-cabine, doit donc se retrouver dès le 1er janvier 2024 avec un malus de 60 000€ qui va le faire passer au-dessus des 100 000€ en prix d’achat et tuer totalement sa carrière chez nous. Les versions à simple cabine et cabine étendue devraient en revanche continuer d’y échapper, à condition de ne pas dépasser les trois places assises à l’intérieur.

La réponse de Ford : l’hybride rechargeable

Le constructeur américain prévoit de toute façon une solution pour contrer cette fiscalité de plus en plus sévère avec les pick-up, même en dehors du cadre français. Dès 2025, le Ranger gagnera une version hybride rechargeable capable d’éviter en partie ou en intégralité le malus écologique français. Mais il coûtera inévitablement plus cher que le modèle diesel actuel. Avec un malus de 60 000€, ça vaudra sans doute quand même le coup comme pour le Jeep Wrangler 4XE actuel chez les 4x4 purs et durs.