Le pick-up Ford Ranger passe à l’hybride rechargeable

Leader incontestable du marché des pick-up en Europe et en France (où il profite d’une petite astuce d’homologation lui permettant d’éviter le terrible malus écologique applicable aux véhicules de ce type), le Ford Ranger ne fait pas partie des autos en odeur de sainteté dans le contexte actuel : handicapés par leur consommation et leurs émissions de CO2 élevées, ces véhicules diesel (ou essence puissants) ne cadrent pas très bien avec la tendance actuelle visant à électrifier tout le parc.

Voilà pourquoi Ford va adapter son Ranger en préparant l’arrivée des normes Euro7 plus restrictives de 2025. Si les variantes diesel conserveront sans doute la préférence des professionnels pour de nombreuses années encore (tant que les villes ne refusent pas l’accès de ces véhicules), l’auto recevra une inédite déclinaison hybride rechargeable dotée d’un quatre cylindres essence turbo de 2,3 litres (un bloc proche de celui qu’on trouvait sous le capot de l’ancienne Focus RS et de la Mustang), secondé par un moteur électrique et des batteries d’une capacité importante. Ford ne donne pour l’instant que très peu de chiffres à ce sujet, se contentant de préciser que l’engin pourra parcourir plus de 45 kilomètres en mode 100% électrique.

Rendez-vous en 2025

Le Ranger hybride rechargeable pourra tracter jusqu’à 3 500 kg comme les variantes thermiques et sa production démarrera à la fin de l’année prochaine pour des livraisons à partir du début de l’année 2025. Son prix sera inévitablement plus élevé que celui du Ranger actuel, démarrant à 30 950€ HT en version utilitaire et à 54 650€ HT en version Raptor avec sa double cabine spacieuse. Reste à voir si ses concurrents passeront également à la technologie hybride rechargeable pour s’adapter aux normes Euro7. A moyen terme, la part de véhicules diesel dans ces catégories de véhicules à destination des professionnels devrait fortement baisser en Europe.