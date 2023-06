Les SUV bientôt punis par la Mairie de Paris

Est-ce vraiment une surprise ?

Après la mise en place du stationnement payant pour les deux-roues, la ville de Paris souhaite maintenant faire payer plus cher le stationnement des SUV. Le vœu en a été formulé par le Conseil de Paris, ce jeudi 8 juin, afin d’augmenter dès le 1er janvier 2024 le tarif de stationnement des véhicules les plus lourds et encombrants.

Dans le viseur des élus de la Capitale, les SUV jugés trop gros, trop lourds, trop polluants : « Nous souhaitons que la Ville de Paris fasse évoluer la tarification du stationnement payant pour la rendre progressive en fonction du poids et de taille des véhicules » a annoncé Frédéric Badina-Serpette élu écologiste du 18ème arrondissement de Paris, qui précise : « entre 1960 et 2017, le poids des véhicules a crû en moyenne de 62 %, leur largeur de 14 %, et leur hauteur de 21 % sauf que notre espace public n'est, lui, pas extensible. Alors que pouvons-nous faire ? Appliquer le principe de pollueur-payeur. »

Si la mesure est portée par les élus écologistes du Conseil de Paris, elle est également soutenue, sans surprise, par l’équipe municipale en place. Nombreux parmi les élus parisiens sont ceux qui fustigent les SUV, coupables selon eux d’envahir l’espace public. Adjoint à la mairie de Paris en charge de la transformation de l’espace public, David Belliard s’est déjà dit « très favorable » à cette mesure, allant même jusqu’à qualifier les SUV « d’aberration écologique ».

Les « familles aux plus faibles revenus » et les « familles nombreuses » utilisant un SUV devraient toutefois se voir proposer un « tarif solidaire adapté ».