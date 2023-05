A Lyon, le stationnement va devenir plus cher pour les voitures lourdes (même électriques)

Comme beaucoup d’autres municipalités de France, la ville de Lyon cherche des moyens d’inciter ses citoyens à opter pour des voitures plus légères ou électriques. Deux notions qui peuvent paraître antinomiques, puisque les modèles à zéro émission équipés de lourdes batteries pèsent souvent plus lourd que les autos thermiques équivalentes. Voilà pourquoi son nouveau barème d’indexation des prix du stationnement public va évoluer selon des critères très précis.

Dès 2024, les résidents de Lyon aux plus faibles revenus ainsi que les familles nombreuses bénéficieront d’un tarif « solidaire et familial » à 15€ par mois, quel que soit le type de leur voiture. Ceux qui roulent avec un véhicule électrique pourront eux aussi profiter de ce tarif à 15€ par mois, à condition que leur auto « verte » ne pèse pas plus de 2 200 kg. Les propriétaires de voitures thermiques pesant moins de 1 000 kg auront également droit à ce tarif préférentiel. Les automobilistes utilisant des véhicules dont la masse se situe entre 1 000 et 1 725 kg devront en revanche payer un abonnement de 30€ par mois. Les véhicules hybrides ne dépassant pas les 1 900 kg s’acquitteront aussi de ce montant de 30€.

45€ pour les voitures plus lourdes

Si vous possédez une voiture thermique pesant plus de 1 725 kg, une hybride rechargeable pesant plus de 1 900 kg ou une auto électrique de plus de 2 200 kg, le tarif de stationnement grimpera à 45€. Sachant que tous les gros SUV hybrides rechargeables dépassent les deux tonnes et que les modèles familiaux électriques franchissent souvent les 2 200 kg quand ils sont équipés de grosses batteries, ce nouveau tarif majoré va concerner de nombreuses voitures électriques et hybrides rechargeables.