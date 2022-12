L’alerte EcoWatt s’invite dans les Renault électriques

Si RTE a abaissé les possibles soucis d’approvisionnement en électricité de « élevé » à « moyen » pour le reste de l’hiver, le risque zéro n’existe pas. Une vague de froid persistante pourrait remettre en question cette notation avec de possibles délestages.

Renault a donc décidé d’intégrer l’alerte EcoWatt dans l’application dédiée à ses modèles électriques (Mobilize Smart Charge). Cette nouvelle fonctionnalité permet aux utilisateurs de réduire leur consommation électrique au moment opportun pour le réseau.

Pour éviter de se retrouver sans autonomie avec son auto, l’application suit les prévisions d’EcoWatt à J-3, en cas de risque de coupure, et l’indication des pics de consommation, heure par heure. Voilà de quoi anticiper et de toujours prévoir assez de « jus » dans sa batterie.

Trois signaux sont indiqués. Le premier, de couleur verte, signifie qu’il n’y a pas d’alerte et l’application optimise la recharge en fonction des heures creuses et heures pleines. Le deuxième, orange celui-ci, indique que le réseau électrique est tendu. L’optimisation (heures creuses et pleines) est toujours de mise, mais la recharge est alors privilégiée lorsque la demande est la plus basse. Seulement, elle s’adapte aussi en fonction des données communiquées par l’utilisateur (autonomie minimum, niveau de charge souhaité, heure de départ indiquée).

Pas de miracle pour l'alerte rouge

Le dernier, de couleur rouge, indique que la situation est tendue avec des coupures inévitables si la consommation ne baisse pas. Dans ce cas, l’application ne peut faire de miracle, mais ajuste la recharge au minimum et la reporte sur les périodes vertes.

La fonction EcoWatt de l’application ne peut pas dénicher du courant lorsqu’il n’y en pas, mais elle a au moins l’intérêt de gérer plus finement les recharges pour éviter de se retrouver sans batterie.

L’application Mobilize Smart Charge est disponible en France, aux Pays-Bas et en Belgique pour les utilisateurs de Mégane, Zoé, Twingo et Kangoo électriques.