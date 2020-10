L'Alfa Romeo Giulia GTAm surprise sur l'autoroute

Oui, nous verrons bel et bien sur les routes prochainement les 500 exemplaires des Giulia GTAm et GTA. Ces photos d'un prototype immortalisé par l'espion GABETZspyUNIT sur la voie publique en Italie montrent que la firme milanaise réalise les derniers ajustements du modèle avant les livraisons dans les concessions.

Les images officielles de l'Alfa Romeo Giulia GTAm sont disponibles sur la toile depuis plusieurs mois maintenant. Cela n'empêche pas le photographe indiscret de s'émerveiller devant cette voiture incarnant une proposition passionnante dans un paysage automobile de plus en plus assagi et électrifié. L'Alfa Romeo Giulia GTAm assume sa bestialité avec des attributs simples et efficaces : un aileron gigantesque sur la malle, des jantes au diamètre majoré, deux doubles sorties d'échappement en titane signées Akrapovic et des pare-chocs très agressifs.

Pour rappel, son capot abrite le bloc V6 2,9l biturbo de la QV poussé de 510 chevaux à 540 chevaux. La GTAm se démarque de la GTA et de la QV par un intérieur dépouillé, des trains roulants retravaillés, des vitres en polycarbonate, un arceau cage et des sièges monoblocs en carbone. Le matériau composite est également employé pour le toit, les passages de roue, le bouclier et l'arbre de transmission. De quoi économiser 100 kilos sur la balance par rapport à la QV et abattre l'exercice du 0 à 100 km/h en 3,6 secondes.