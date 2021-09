L'Allemagne met près de 300 millions d'euros pour l'hydrogène

L'hydrogène continue d'intéresser de très près l'Allemagne, qui a déjà fait pression sur la Commission européenne récemment pour que les grands pays occidentaux européens collaborent en la matière et investissent lourdement. Du lobbying qui, au delà du prisme écologique avancé par les décideurs politiques, sert surtout à prévoir le futur de l'industrie allemande, et une potentielle indépendance énergétique.

Le gouvernement allemand vient ainsi d'allouer une enveloppe de 290 millions d'euros, d'ici 2024, sur plusieurs sites de développement, en Saxe, Rhénanie du Nord, et Bavière. En plus des milliards déjà évoqués plus tôt dans l'année. "Tous les modes de transport tels que le rail, le bateau, la voiture et l'avion seront pris en compte" a prévenu le ministre des Transports, qui mise beaucoup sur cet élément primaire.

Rappelons tout de même que dans une pile à combustible, l'hydrogène n'est pas un carburant, mais un vecteur d'énergie puisqu'il est produit à partir d'électricité et d'eau pour être à nouveau transformé ensuite en électricité. Le problème, c'est que le rendement total de la chaîne est nettement plus faible qu'avec une batterie qui stockerait directement de l'énergie électrique.

Mais l'Allemagne n'a visiblement que faire de ces considérations techniques et souhaite faire tourner une bonne partie de son industrie et de ses transports avec l'hydrogène. Quitte, peut-être, à faire preuve d'une trop grande dose d'optimisme sur la quantité d'énergie électrique nécessaire pour produire tout cet hydrogène ?