L'Angleterre supprime l'aide à l'achat d'une voiture électrique

Depuis 2011, le gouvernement britannique encourageait la transition écologique avec l’attribution d’une subvention de 1 500 £ (soit environ 1 730 €) pour l’achat d’un véhicule électrique neuf. Selon les autorités locales, ce programme a soutenu la vente de près d’un demi-million de voitures électriques. Un vrai succès.

Malgré une accélération de l’électrification du parc automobile anglais, le gouvernement anglais a décidé de mettre fin à ce dispositif, souhaitant, selon ses dires, se focaliser sur d’autres véhicules électriques, que ce soient les taxis, motos, camionnettes, camions et autres véhicules accessibles aux fauteuils roulants et autres personnes à mobilité réduite. Pour cela, l’exécutif mise sur une enveloppe de 300 millions £ (plus de 346,5 millions €).

Fixée à 2030, contre 2035 pour l’Europe, la fin du thermique en Angleterre est proche, et le pays se prépare déjà à la transition en développant le réseau de bornes de recharges. Pour cela, les Anglais se donnent les moyens, avec la mise à disposition de 1,6 milliard £ afin d’atteindre les 300 000 points de recharge d’ici à 2030.

Si l’Angleterre a décidé de supprimer les aides à l’achat d’un véhicule électrique, en France, la tendance est bien différente.

À partir du 1er juillet prochain, l'aide de 1 000 € est accordée pour l'achat d'une voiture particulière ou d'une camionnette électrique d'occasion. Un coup de pouce qui peut aller jusqu’à 5 000 € (plafonné à 27 % du prix global du véhicule) pour l’achat d’un véhicule électrique neuf.

En plus des aides des collectivités locales, la prime à la conversion est également toujours d’actualité, sous condition de revenus, pour remplacer un véhicule essence d’avant 2006 ou un véhicule diesel d’avant 2011. Il est ainsi possible de bénéficier d’une aide allant jusqu'à 3 000 euros pour l'achat d'un véhicule thermique neuf ou d'occasion, et jusqu'à 5 000 euros pour l'achat d'un véhicule, neuf ou d'occasion, électrique ou hybride rechargeable dont l'autonomie en mode électrique est supérieure à 50 km.