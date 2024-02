L'anticipation et le télétravail régleront-ils les difficultés liées aux Jeux Olympiques ?

En novembre dernier, le ministre des Transports Clément Beaune qualifiait de " hardcore " les prochains plans de circulation pendant la durée des Jeux Olympiques (du 26 juillet au 11 août, puis du 28 août au 8 septembre pour les Jeux Paralympiques). Au total, ce ne sont pas moins de 185 km de voiries qui seront fermées à la circulation, et environ 800 000 personnes par jour sont attendues.

Pour permettre aux usagers (de la route comme des transports) de s’organiser et de prévoir leur déplacement, un site spécifique est disponible : anticipezlesjeux.gouv.fr.

Ce site propose des cartes interactives des impacts sur les transports en commun et les routes d’Île-de-France. Il est possible de préciser son lieu de destination afin d’obtenir un itinéraire alternatif.

Seulement, les Jeux Olympiques ne se tiendront pas uniquement en Île-de-France. Bordeaux, Châteauroux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Saint-Étienne et Tahiti accueilleront également des compétitions. Pour chaque lieu, un calendrier des épreuves sera à disposition, des itinéraires alternatifs seront proposés, complétés par un point trafic sur les aéroports et les routes, ainsi que sur les parkings et le stationnement dans les zones concernées.

Anticiper et télétravailler

Ce sont les deux mots d’ordre du gouvernement. Ce dernier conseille de bien se renseigner avant de prendre la route ou les transports et de décaler ses déplacements, ses livraisons, de privilégier le vélo… Des conseils qui ne sont pas toujours évidents à mettre en place, à moins de privilégier la vie nocturne… Surtout, de l'aveu de la Maire de Paris Anne Hidalgo, les transports publics ne seront pas prêts pour les JO. Le réseau se trouvera régulièrement saturé.

Depuis plusieurs jours, une nouvelle campagne de communication est visible dans différentes gares et stations de métro. Son message est simple : « Pour gagner du temps pendant les jeux, l’important c’est de télétravailler ! » Une méthode pas si simple que cela à mettre en place. Tout d’abord, tout le monde ne pratique pas un métier sédentaire au moyen d’un ordinateur. De plus, de nombreuses entreprises s’interrogent sur ce mode apparu depuis le Covid. Difficulté des conversations lors des réunions à distance, sentiment d’isolement des salariés, déconnexion de la vie de l’entreprise… Un accroissement du télétravail ne sera certainement pas perçu d’un bon œil par certains employeurs.

Il est aujourd'hui prévu que dans le cadre de circonstances exceptionnelles (catastrophes naturelles, épidémies...) plus de trois jours par semaine de télétravail soient accordés, notamment dans la fonction publique. Les Jeux Olympiques pourraient être une raison "exceptionnelle" supplémentaire puisque l'ex-première ministre le préconisait. Seulement, certains syndicats ne voient pas ceci d'un bon œil.

Circuler à Paris et en région parisienne est déjà une galère en temps normal. La période du 26 juillet au 8 septembre s’annonce très difficile. Il serait naïf de croire que l’anticipation et le télétravail régleront les grosses difficultés annoncées.