L’arrivée du nouveau Skoda Elroq est proche

Reprenant à son compte la plateforme MEB du groupe Volkswagen, le futur Skoda Elroq poursuit ses essais de mise au point avant une présentation qui aura lieu avant la fin de l’année. Il se pourrait que Skoda profite de sa présence au Mondial pour nous le faire découvrir. Ce modèle sera le premier de la marque tchèque à afficher le nouveau design « Modern Solid » qui sera ensuite décliné sur les futurs modèles du constructeur.

Le prototype du futur Skoda Elroq prend actuellement ses quartiers sur le circuit du Nürburgring afin de tester son comportement routier et sa tenue de route. Au volant, l'un des essayeurs de la marque enchaîne les tours rapides sur les pentes du circuit allemand situé dans le Massif de l’Eifel. Ce passage obligé pour les prototypes est aussi un bon moyen de savoir quelle est son autonomie électrique à haute vitesse.

Essais à haute vitesse

Dans les enchaînements de virages de la Nordschleife, on voit que le pilote essayeur du groupe Volkswagen mène bon train ce modèle qui, du fait de sa batterie de forte capacité, doit être proche des deux tonnes sur la balance. Le modèle définitif sera équipé de projecteurs matriciels à LED, très fins ces projecteurs devraient donner un bel aspect moderne à ce SUV qui devrait afficher des courbes douces.

Cohabitation programmée

Si le Skoda Elroq est amené à remplacer le Skoda Karoq, ce ne sera pas avant 2027 que ce remplacement se fera. Car le Skoda Karoq restera au catalogue au moins jusqu'à cette date, la marque ne s'interdisant pas de poursuivre avec le modèle thermique plus longtemps si les ventes de l'Elroq n'étaient satisfaisantes. Enfin ce nouveau modèle sera le premier à afficher le nom de la marque au bout du capot à la place du logo et à bord, le tableau de bord sera plus proche de celui du Skoda Enyaq que du Karoq, Skoda désirant marquer une rupture entre ses modèles thermiques et électriques.