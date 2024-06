Dans quatre mois le Mondial de l’Auto !

Alors que les salons automobiles n’ont plus le vent en poupe, les constructeurs préférant réaliser de leur côté leurs propres animations, le Mondial de l’Auto tente cette année de redonner à ce type d’événement ses lettres de noblesse. Si à cette date, le nombre des constructeurs qui seront à Paris est encore réduit, il y a quelques raisons de se réjouir par la qualité des modèles présents.

Au Mondial, les marques françaises y seront bien entendu représentées avec Citroën, Peugeot, Renault et sa marque sportive Alpine en première ligne, mais BMW avec sa marque satellite Mini, a également décidé de venir tout comme une partie du groupe Volkswagen (Audi, Skoda et Volkswagen) ainis que Dacia et Kia. Parmi les autres constructeurs étrangers, le chinois Xpeng fera le déplacement et l’on peut imaginer que d’autres constructeurs d’ici l’ouverture programmée le 14 octobre 2024 pourront faire finalement acte de présence. On vous présente tout ça en photo.

ALPINE

C’est l’heure du passage à l’électrique pour Alpine avec l’A290, que la marque dieppoise a présenté hier dans le cadre des 24 Heures du Mans. La version sportive de la Renault 5 E-Tech Electric qui adopte des motorisations de 180 ou 220 ch (batterie de 52 kWh) sera bien entendu en bonne place dans le stand Alpine du Mondial de l’Auto. Elle voisinera avec l’Alpine A110 qui reste encore au catalogue du constructeur de Dieppe et qui pourrait être représentée dans une version vitaminée (A110 RS ?) que l’on a déjà eu l’occasion de voir sur le circuit du Nürburgring en version camouflage.

AUDI

Finalement le groupe Volkswagen sera bien à Paris avec trois de ses marques : Audi, Skoda et Volkswagen. Pour Audi ce sera l'occasion de découvrir le nouveau SUV Q6 e-tron qui a été dévoilé en avril mais surtout de découvrir enfin la nouvelle berline Audi A6 e-tron qui circule encore très camouflée. Comme prévu ces voitures à chiffre pair seront exclusivement électriques. Pour les modèles thermiques (chiffre impair donc), la marque d'Ingolstadt indique que la nouvelle Audi A5 qui va remplacer l'Audi A4 mais aussi la nouvelle génération du SUV Q5 seront accessibles au grand public et présentées par des équipes commerciales sur place.

BMW

Il devrait y avoir du beau monde chez BMW au Mondial de l’Auto. La marque allemande s’est en effet décidée à venir avec sa nouvelle BMW Série 5 Touring et la dernière génération de la BMW Série 1 (photo) qui vient d’être dévoilée. Il pourrait y avoir aussi le nouveau BMW X3 dont les prototypes chargés de la mise au point circulent encore très camouflés. Ce modèle à moteurs thermiques électrifiés conservera sa plateforme CLAR, alors que l’électrique iX3 qui arrivera en 2025 utilisera la nouvelle plateforme « Neue Klasse ». Pour nous faire rêver, le Skytop Concept, un concept-car de cabriolet sportif et luxueux présenté auparavant dans le cadre du concours d'élégance de Villa d'Este en Italie pourrait faire le déplacement.

CITROËN

Pour Citroën, le Mondial de l’Auto reste un événement incontournable. Parmi ses modèles mythiques, la marque aux chevrons a dévoilé dans le cadre du Salon de l’automobile de Paris (ancêtre du Mondial) ses célèbres 2 CV et DS. Pour 2024, deux nouveaux modèles animeront le stand de la marque, il s’agit de la nouvelle Citroën C3 dont la version électrique Citroën ë-C3 est très attendue, octobre marquant d’ailleurs le début des livraisons de cette auto. Enfin, autre nouveauté attendue, la nouvelle génération du SUV citadin Citroën C3 Aircross qui voit sa taille progresser et atteindre les 4,39 m de long (soit 23 cm de plus). Cet accroissement de son gabarit lui permet disposer de sept places avec deux fauteuils additionnels placés dans le coffre. Ce modèle est proposé en électrique et micro-hybride.

DACIA

La marque Dacia a de grosses ambitions et cette année ce sont trois nouveautés d’importance qui animent la filiale roumaine de Renault. Après l’arrivée de la troisième génération de Dacia Duster qui progresse sur tous les plans : qualité perçue, comportement routier et performances. Il y a aussi la grosse remise à niveau de la petite électrique Dacia Spring qui n’est plus aussi « low cost » qu’avant et se montre particulièrement attirante. Mais le clou du spectacle sera sans contestation aucune, le Dacia Bigster. Le grand frère du Duster circule encore très camouflé, mais promis il sera dévoilé dans le cadre du salon parisien. Il permettra à la marque roumaine de se doter d’un SUV familial au tarif attractif, puisque ce modèle devrait être affiché à 3 000 € de plus que le Duster, à version équivalente.

KIA

La marque Kia s’est décidée il y a peu de temps à venir grossir les rangs des constructeurs présents au Mondial. C’est que sur le marché français, le constructeur coréen qui appartient au Groupe Hyundai a réalisé une très bonne année 2023 avec une progression de 6,4 % de ses ventes. Pour les visiteurs du Mondial de l’Auto, ce sera l’occasion de découvrir le nouveau SUV électrique de la marque, le Kia EV3. Il s’agit d’un SUV citadin qui sera disponible doté d’un électromoteur de 204 ch en deux versions : Standard Range avec batterie de 58,3 kWh (410 km d’autonomie) et Long Range (81,4 kWh et 560 km d’autonomie). Ce modèle voisinera avec les dernières nouveautés de la marque, dont la Kia Picanto qui vient de bénéficier d’un gros restylage.

MINI

Comme chez BMW sa maison mère, Mini a de nombreux nouveaux modèles à nous proposer. C’est le cas des nouvelles Mini Cooper qui existe en versions thermiques avec l’ancienne base et en versions électriques avec une nouvelle plateforme. Si les versions thermiques sont produites à Oxford en Angleterre, c’est en Chine chez Great Wall Motor que sont assemblés, pour le moment, les modèles électriques. Cette Mini trois portes voisinera avec la nouvelle Mini cinq portes qui n’existera qu’avec des moteurs thermiques (156 et 204 ch) et aussi avec le nouveau SUV Mini Countryman qui mesure désormais 4,40 m de long. Ce gros bébé est disponible avec des motorisations essence (218 et 300 ch) et diesel (163 ch) et en électrique (204 et 313 ch). Tout électrique celui-ci, le Mini Aceman est également un SUV mais plus petit (4,07 m). Il est depuis peu disponible à la commande (à partir de 36 000 €) en 184 et 218 ch. Ce modèle à la silhouette bicorps « carrée » et aux angles arrondis vient se positionner en face des SUV citadins premium de Stellantis que sont les Alfa Romeo Junior, DS 3 E-Tense et Jeep Avenger, ce sera l’une des vedettes du stand de la marque anglaise.

PEUGEOT

Pour Peugeot l’année 2024 est l’année du renouvellement de ses grands SUV Peugeot 3008 et Peugeot 5008. C’est le Peugeot 3008 qui a ouvert les hostilités avec une version électrique (E-3008) de 210 ch et une version micro-hybride 48V de 136 ch. Au mois de septembre sera disponible la version hybride rechargeable de 195 ch, tandis qu’il faudra attendre 2025 pour voir apparaître les deux autres motorisations électriques : grosse batterie de 98 kWh et 230 ch (autonomie : 700 km) et version quatre roues motrices et 320 ch. Pour le nouveau Peugeot 5008 qui est toujours disponible en sept places, le Mondial coïncidera avec le lancement des versions E-5008 de 210 ch et 5008 micro-hybride de 136 ch. Viendront ensuite en janvier 2025 les trois motorisations restantes : E-5008 Grande Autonomie avec batterie de 98 kWh (660 km d’autonomie), E-5008 4 x 4 de 320 ch et 5008 PHEV de 195 ch.

RENAULT

Ça va sans doute se bousculer sur le stand du constructeur au losange tant les nouveautés 2024 sont nombreuses. La Renault 5 E-Tech Electric bien sûr qui sera sans doute bien entourée par le public, mais aussi le Scénic E-Tech Electric et l’inédit Renault Symbioz qui voisinera avec le Renault Captur restylée. Mais la star de ce Mondial sera la nouvelle Renault E-Tech Electric qui s’inspirera du concept-car Renault 4Ever Trophy dévoilé il y a tout juste deux ans au précédent Mondial. Un SUV urbain électrique qui existera en version fourgonnette, les deux modèles pourraient être présents sur le stand.

SKODA

Au même titre qu'Audi et Volkswagen, Skoda fait aussi le voyage jusqu'au Mondial de Paris. Le constructeur tchèque est encore très mystérieux sur les nouveautés qui seront présentées sur le sol français, mais en évoquant son dernier Mondial en 2018 où il avait dévoilé la Skoda Vision 7RS préfiguration de sa Skoda Scala, peut-être que Skoda prépare un nouveau concept-car ? On en saura plus à l'ouverture du Mondial, quoi qu'il en soit les dernières nouveautés de la marque devraient être là comme les Skoda Superb, Skoda Super Combi, SUV Skoda Kodiaq, ainsi que les restylages des Kamiq, Scala et Octavia. À propos de restylage, la marque pourrait d'ailleurs dévoiler le restylage de ses SUV électriques Skoda Enyaq et Skoda Enyaq Coupé que nos chasseurs de scoop ont abondamment photographié, alors qu'ils effectuaient des essais de mise au point vêtus de beaux camouflages.

XPENG

Xpeng est la première marque chinoise à avoir confirmé sa présence au Mondial 2024, d’autres marques de ce pays pourraient suivre. Xpeng a été fondée en 2014 à Canton veut proposer deux SUV haut de gamme sur le marché français. Un Xpeng G6 (4,75 m) et un Xpeng G9 (4,89 m) constituent pour le moment la gamme du constructeur. Pour ces deux modèles disposent d’une architecture 800 volts avec une puissance de charge de 300 kW en pointe permettant une recharge de 10 à 80 % en 20 minutes. Chaque véhicule existe avec plusieurs niveaux de puissance 313 ch en autonomie standard (460 km) et grande autonomie (570 km) et 551 ch (4x4) pour le G9, le G6 dispose de trois motorisations 255 ch (435 km), 280 ch (grande autonomie 570 km) et 470 ch (550 km). Les deux modèles disposent d’un intérieur spacieux et seront bientôt en essais sur Caradisiac.

VOLKSWAGEN

La marque de Wolfsburg vient au Mondial avec un tout nouveau modèle, le SUV Volkswagen Tayron qui est le remplaçant dans la gamme du Volkswagen Tiguan Allspace. Ce modèle disposant de sept places devrait partager l'affiche avec la Volkswagen Golf qui fête son cinquantième anniversaire et le concept-car ID.GTI Concept qui vient pour la première fois en France. Ce concept-car préfigure la future citadine sportive électrique de la marque qui viendra affronter en 2026, la nouvelle Alpine A290 qui est également présente au Mondial. Volkswagen ne vient pas seul puisque sa division véhicules utilitaires s'invite aussi à Paris avec trois modèles d'importance. C'est ainsi que l'on pourra voir sur le Stand Volkswagen Utilitaires la toute nouvelle mouture du van aménagé California, l’ID. Buzz (électrique) en 7 places et sa version GTX, ainsi que la nouvelle Caravelle.