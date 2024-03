Le prix français du nouveau Cadillac Lyriq (2024) électrique

Ca y est, Cadillac se déploie en France et dans le reste de l’Europe. Après plusieurs échecs depuis la fin du siècle dernier, le constructeur américain essaie à nouveau de pénétrer le marché automobile du Vieux Continent. Cette fois, la stratégie consistera à commercialiser chez nous les nouveaux modèles électriques de la gamme américaine. Probablement de quoi simplifier les choses pour la marque alors que ses véhicules thermiques n’étaient pas tout à fait au niveau des marques premium sur le plan de la consommation et des émissions CO2.

Ce grand retour de Cadillac se fera donc avec le Lyriq, un gros SUV de 4,99 mètres de long qui concurrence les BMW iX, Audi Q8 e-tron, Mercedes EQE SUV et autres grands modèles des marques premium. On connaît désormais son prix français : 81 200€. Comparativement aux 84 200€ que demande le BMW, aux 89 100€ de l’Audi ou aux 84 900€ du Mercedes, les prix de l’Américains semblent alignés sur ses concurrents sauf qu’il ne laisse quasiment aucune option au catalogue contrairement aux Allemands.

528 chevaux et 530 km d’autonomie maximale

Équipé d’un groupe motopropulseur à deux moteurs et d’une transmission intégrale, le Cadillac Lyriq développe 528 chevaux et possède des batteries d’une capacité de 102 kWh. Son autonomie maximale WLTP annoncée n’a rien de très impressionnant avec 530 km et à ce prix et il laisse le choix entre deux niveaux de finition sans supplément, Luxury et Sport. Doté de série d’un équipement extrêmement généreux, il coûtera moins cher que ses rivaux allemands à motorisation et équipement égaux.