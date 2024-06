Voici le nouveau BMW X3, qui abandonne l'électrique

Le tout premier BMM X3 a été lancé sur le marché en 2004, bien après le X5 (1999) et avant le X1 (2009). Il est vite devenu l’une des Bmw les plus appréciées de la gamme, jusqu’à s’imposer comme le modèle le plus vendu dans le monde pour la marque à l’hélice.

Inutile de préciser donc que la marque bavaroise n’a pas intérêt à se louper lorsqu’elle renouvelle son best-seller. Le X3 passe aujourd’hui à la quatrième génération de modèle (G97) et fait peau neuve. Sans surprise, il se rapproche du récent X1 de troisième génération dans le style (mais aussi du gros iX électrique). On vous laisse commenter ce design, et notamment celui de la partie arrière qui ressemble un peu moins des autres modèles de la gamme. Côté dimensions il mesure désormais 4,75 mètres de long, soit 34 mm de plus que l’ancien X3. Il est un peu plus gros que le Mercedes GLC (4,71 mètres) et l’Audi Q5 (4,66 mètres).

L’intérieur se rapproche aussi des gros modèles électriques de la marque, avec le désormais traditionnel BMW Curved Display comprenant un combiné d’instrumentation de 12,3 pouces et un écran tactile central de 14,9 pouces. La planche de bord se veut assez minimaliste et il y a une climatisation tri-zones de série en plus d’un carnet d’options évidemment bien fourni.

Au registre de l’habitabilité, le nouveau X3 possède un coffre de 570 litres, ou seulement 460 litres pour la version hybride rechargeable à cause de ses batteries. La banquette arrière est de type 40 : 20 : 40 et permet, une fois rabattue, d’obtenir un coffre de 1 700 litres (ou 1 600 litres pour l’hybride à brancher).

Trois moteurs pour commencer

Au lancement, le Bmw X3 de quatrième génération sera disponible en trois versions : l’entrée de gamme 20 xDrive, motorisé par un quatre cylindres essence turbo de 2,0 litres à hybridation légère 48 volts. Il revendique 190 chevaux et 310 Nm de couple, avec un 0 à 100 km/h abattu en 7,8 secondes et une vitesse de pointe de 215 km/h pour une consommation mixte comprise entre 6,9 et 7,6 l/100 km et des rejets de CO2 compris entre 156 et 172 g/km. Ce modèle pèse entre 1855 et 1930 kg sur la balance selon l’équipement.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

La version hybride rechargeable X3 30e xDrive utilise lui aussi un quatre cylindres turbo essence de 2,0 litres de 190 chevaux, mais combiné à un moteur électrique de 184 chevaux permettant d’arriver à une puissance maximale combinée de 299 chevaux (et 450 Nm de couple). Elle revendique un 0 à 100 km/h en 6,2 secondes, une vitesse de pointe de 215 km et moins de 1,2 litre aux 100 km en consommation pour moins de 27 g/km de CO2. Avec ses batteries de 19,7 kWh de capacité, l’engin promet une autonomie maximale de 90 km dans sa version de pointe. Quant à la masse, elle atteint 2 140 kg avec toutes les options.

Enfin, la version 50 xDrive reste fidèle au six cylindres en ligne turbo de 3,0 litres. Il développe 398 chevaux et 580 Nm de couple, ce qui permet d’abattre le 0 à 100 km/h en 6,8 secondes et de toucher 250 km/h en pointe. Malgré son hybridation légère à 48 volts, il déclare entre 7,7 et 8,3 l/100 km et entre 175 et 189 g/km de CO2. La masse varie de 1980 à 2055 kg sur la balance.