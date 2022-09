EN BREF SUV Compact 3e génération Apparition d’une version 100% électrique À partir de 39 900 €

Apparu en 2009, le BMW X1 est une réussite commerciale. Depuis ses débuts, il s'est écoulé à 2,7 millions d'exemplaires dont 900 000 pour la première et près du double pour la seconde. La dernière génération a donc connu un engouement encore plus important que ce soit à l’étranger ou dans notre Hexagone. En France, le X1 est tout simplement le SUV du constructeur allemand le plus vendu et c’est même le deuxième véhicule de la marque le plus apprécié par la clientèle. Au-delà des qualités intrinsèques du modèle, une raison peut expliquer ce succès : le X1 est le SUV de BMW le plus accessible.

dailymotion Essai vidéo - BMW X1 (2022) : le SUV préféré des clients BMW

Le renouvellement de ce X1 est stratégique pour la firme munichoise. Après l’allure de break surélevé de la première génération, le X1 second du nom s’est plus ancré dans le monde du SUV et c’est encore plus le cas de ce nouveau qui gagne en dynamisme. Cela passe par les lignes de caisse marquées sur le capot, mais aussi avec une chute de toit fuyante. Bien évidemment le nouveau venu reprend les codes stylistiques de la marque. Ainsi, il arbore comme le Série 2 Active Tourer, le monospace de la marque avec lequel il partage sa plateforme, une calandre plus large et plus haute. Elle se différencie de celle des autres modèles par des petits détails au niveau des barrettes, qui la rendent tout simplement unique. Tout cela s’accompagne de projecteurs effilés qui héritent d’une signature lumineuse spécifique qui fait écho à celle de l’arrière composée notamment de feux massifs avec effet 3D qui débordent sur les ailes et le coffre.

À l’intérieur, on retrouve la planche de bord du dernier Série 2 Active Tourer qui se caractérise par une double dalle numérique courbée qui se compose d’un écran de 10,25 pouces face au conducteur et d’un écran multimédia de 10,7 pouces qui reçoit le dernier système d’exploitation particulière fluide et agréable à utiliser. Cette nouvelle organisation supprime de très nombreux boutons et qui permet d’épurer le design de la planche de bord. En devenant tactile, l’écran entraîne comme, sur les derniers modèles de la marque, la disparition de la molette commandant le système multimédia. Ce dernier regroupe la plupart des commandes et notamment la climatisation, mais celles-ci restent facilement accessibles.

L’autre particularité de cet intérieur réside dans la présence d’une console centrale flottante qui dégage de nombreux rangements notamment en dessous d’elle. Certaines astuces comme la possibilité de plaquer votre téléphone contre le bas de la console centrale durant sa recharge par induction sont toujours d’actualité. L’assemblage et la qualité des matériaux sont de très bon niveau.

Pour ce qui est des dimensions, le X1 grossit de tous les côtés. Ainsi, la longueur atteint désormais 4,50 m (soit + 5,3 cm), la largeur 1,85 m (+ 2,5 cm), la hauteur 1,64 m (+ 4,4 cm) et enfin de l’empattement croît à 2,69 m soit 2 cm de plus qu’auparavant. Bon point concernant l’habitabilité et les aspects pratiques puisqu’il est possible de bénéficier d’une banquette arrière coulissante sur 13 cm - malheureusement en option à 310 €)-. Attention, elle est indisponible sur les versions électriques et hybrides rechargeables.

Le volume du coffre varie selon les motorisations. Avec les moteurs thermiques, celui-ci oscille entre 540 et 1 600 litres soit 50 litres de plus que la précédente génération. Comptez 490 litres pour les versions électrifiées. La banquette se rabat selon le schéma 40/20/40 mais le plancher n’est pas plat.