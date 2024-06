La toute nouvelle BMW Série 1 ne met plus les points sur les "i"

La BMW Série 1 de troisième génération (F40) représente une anomalie dans le paysage automobile actuel : lancée en 2019, elle ne sera restée que cinq ans au catalogue avec un restylage de mi-carrière arrivé l’année dernière. C’est moins que la moyenne de la durée de vie des modèles, plutôt à six ou sept ans de carrière en général. Le constructeur allemand dévoile déjà sa quatrième génération qui change considérablement, même si cette Série 1 "F70" repose toujours sur une architecture technique très similaire : elle paraît un peu plus traditionnelle dans son design et même plus élancée vue de profil.

Pas de gros haricots cette fois-ci, la face avant de la voiture évite les formes caricaturales de certains modèles lancés ces dernières années dans la gamme du constructeur à l’hélice. Elle grossit encore en taille avec 4,36 mètres de long soit 42 millimètres de plus (elle est aussi plus haute de 25 mm mais ne change pas sa largeur).

A l’intérieur, elle joue les modernes avec une nouvelle planche de bord dont le design rappelle un peu celle des iX et autres XM. Les deux dalles du combiné d’instrumentation et de l’écran tactile central mesurent respectivement 10,25 et 10,7 pouces. L’interface utilise le système d’exploitation Bmw Operating System 9, sa toute dernière évolution. L’ambiance paraît quand même assez sportive dans l’absolu au vu de ces premières images. Quant au coffre, il revendique 300 litres au minimum sur les 120 et 120d (un chiffre assez moyen pour une compacte).

Fini les « i »

Cette nouvelle Série 1 étrenne aussi les nouvelles appellations des versions essence de BMW, désormais débarrassées du petit « i » pour ne plus qu’on les confonde avec les modèles électriques. Les deux variantes essence s’appellent ainsi « 120 » (trois cylindres traction de 170 chevaux) et « 135 xDrive » (quatre cylindres à transmission intégrale de 300 chevaux) tandis que les diesels gardent le petit « d » : la 118d (qui ne sera pas vendue chez nous) développe 150 chevaux et la 120d revendique 163 chevaux. Ces quatre versions disposent en série d’une transmission automatique à double embrayage et les 120 et 120d y ajoutent une hybridation légère à 48 volts.

A partir de 38 900€ en France

En France, la nouvelle BMW Série 1 se négociera à partir de 38 900€ en finition de base. Le diesel démarrera à 41 500€ et la M135 xDrive débutera à 57 200€. BMW France précise qu’il y aura une offre de loyers à 440€ par mois sans apport sur 39 mois et 30 000 km pour la 120 en finition M Sport Design.