Et voilà la nouvelle Mini à cinq portes, uniquement en thermique

La petite Mini anglaise, désormais fabriquée en Chine, en est à sa cinquième génération de modèle. La nouvelle mouture ne possède plus que des groupes motopropulseurs 100% électriques, tout comme le dernier petit SUV Aceman à la technologie très proche. La citadine existe pourtant toujours en version thermique, mais dans une mouture basée sur la précédente génération avec des éléments de carrosserie et d’habillage intérieur repris de la nouvelle.

C’est cette ancienne Mini « remise au goût du jour » qui sert de base à la nouvelle déclinaison à cinq portes que vous avez sous vos yeux. Elle reprend un design identique à celui de la version thermique à trois portes, avec une longueur augmentée à 4,04 mètres soit une taille très proche de celle de la Renault Clio. On n’avait jamais vu une Mini aussi grosse, en mettant bien évidemment de côté le monstrueux Countryman et ses 4,44 mètres de long.

Sous le capot, il faudra choisir comme sur la Mini thermique à trois portes entre deux moteurs essence : un bloc turbo trois cylindre de 1,5 litres développant 156 chevaux sur la version Cooper C et un quatre cylindres turbo de 2,0 litres développant 204 chevaux sur la Cooper S. Notez que les deux versions disposent d’une boîte automatique.

A partir de 30 500€

Côté tarif, la Mini à cinq portes coûtera environ 1 000€ de plus que la trois portes à finition et motorisation égales. Soit un prix de base de 30 500€ pour la Cooper C de 156 chevaux dans la finition Essential. L’addition pourra monter jusqu’à 43 340€ en finition JCW. A titre de comparaison, l’Audi A1 démarre de son côté à 26 700€ avec seulement 95 chevaux sous le capot.