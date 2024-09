Skoda en montre un peu plus sur le futur Elroq et son nouveau style

Il se nomme "Modern Solid" et se démarque par sa "Tech-Deck Face". Pour faire plus simple, il s’agit du nouveau style de la marque. Si le profil se veut plutôt classique, l’avant et l’arrière se passent définitivement du logo pour accueillir la marque Skoda simplement en lettrage. On note également que la traditionnelle calandre disparaît au profit d’un fin bandeau strié qui relie les deux optiques. Ces dernières, qui intègrent la signature lumineuse, sont doublées par deux éléments supplémentaires assurant l’éclairage.

Les dessins fournis par Skoda donnent un aperçu du prochain SUV compact. Toutefois, il sera nettement moins bas et sportif dans sa version de série et le nouveau look général n’aura rien de révolutionnaire.

Cet Elroq se positionnera entre l’Epik, qui devrait voir le jour dans un an, et l’Enyaq. Si l’intérieur n’est pas encore dévoilé, nous avons pu le découvrir lors d’un galop d’essai. La planche de bord s’inspire du grand Enyaq avec une grande dalle numérique de 12,9 pouces, mais le conducteur doit se contenter d’un petit combiné de seulement 5 pouces.

Rendez-vous au Mondial de Paris

Du côté des moteurs et accumulateurs, le choix sera large avec trois capacités de batterie : 52, 59 et 77 kWh pour une autonomie variant entre 350 et 550 km (chiffres WLTP). Le menu sera plus complet au niveau des électromoteurs : 170, 204, 285 et 300 ch.

Ce nouveau venu sera dévoilé quelques jours avant le Mondial de l’auto, vous pourrez ensuite le découvrir directement au salon qui ouvrira ses portes du 14 au 20 octobre prochain à Paris, Porte de Versailles.