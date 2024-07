Premier galop d'essai avec le nouveau SUV électrique Skoda Elroq

C'est le chaînon manquant de la gamme électrique Skoda. Un modèle qui va se glisser entre le grand Enyaq bien connu, et le petit Epik, ce SUV urbain de 4,10 m qui devrait voir le jour dans un an.

En attendant, c'est au tour de l'Elroq de trouver sa place au sein de la gamme tchèque. Un SUV, lui aussi, qui est la version électrique de l'actuel Karoq, même s'il mesure quelques tout petits centimètres de plus que son cousin thermique. Pas totalement cousin d'ailleurs, puisque ce SUV, que nous avons pu prendre en main sur une cinquantaine de km aux Pays Bas, dispose de la désormais célèbre plateforme MEB du groupe Volkswagen, déjà largement déclinée sur l'ID3 et l'ID4.

Modern solid : le renouveau du style tchèque

Mais ce n'est pas seulement au niveau de son soubassement que cet Elroq s'éloigne du Karoq. Sa ligne s'en détache également. Le design tout en sobriété de la marque tchèque, une sobriété qui lui a plutôt réussi jusqu'ici, ne change pas fondamentalement. Mais le style de la maison évolue en douceur. Et cet Elroq inaugure ce que chez Skoda, on appelle le design "modern solid". Un terme aux accents marketing qui ne révèle pas grand-chose, pas plus que la version camouflée que nous avons pu essayer ne le révèle.

Pourtant, on peut, malgré ce "covering" verdâtre, distinguer des arêtes plus franches, et une calandre qui diffère de l'Enyaq, plus en rondeur, mais aussi de tous les autres modèles de la gamme. Et si l'on a du mal à se faire une idée précise de l'ensemble, l'Elroq paraît plutôt homogène dans ses proportions. Ses 4,40 m, campés sur des roues de 19 ou 21 pouces selon sa finition, sont équilibrées. Surtout, les feux s'affinent à l'image de l'ensemble des nouvelles productions de la concurrence. Des feux à leds matrix de 36 segments se détachent de la tôle, en fins bandeaux courant le long des faces avant et arrière.

Et comme d'habitude chez Skoda, le design est au service de l'habitacle, et surtout des passagers arrière, et à leurs bagages dans un coffre de 470 l. À l'avant, que l'on ne pouvons dévoiler pour le moment, les habitués de l'Enyaq retrouveront leurs petits : le grand écran central de 12,9 pouces et malheureusement, celui, beaucoup trop petit, d'à peine cinq pouces qui fait face au conducteur en lui livrant le service minimum : la vitesse et le niveau de charge de la batterie.

Ou plutôt, des batteries. Car l'Elroq sera disponible avec trois ensembles de cellules de 52, 59 et 77 kWh nets. Côté puissance, on pourra choisir entre 170, 204, 285 et 300 ch, des valeurs déjà connues sur les autres modèles du groupe. En revanche, la marque ne communique pas les diverses autonomies de son nouveau modèle. Mais on peut en tout cas supposer qu'elles devraient s'étaler entre 350 et 550 km WLTP, comme ses sœurs équipées de la même manière. En revanche, Skoda affirme que la charge rapide de son Elroq, en courant continu jusqu'à 175 kW, pourra s'effectuer en moins de 28 mn, de 10 à 80%.

Une excellente visibilité pour éviter les vélos

Mais comment se comporte un tel attelage (limité à 160 ou 180 km / h selon la puissance) sur la route ? Répondre précisément est évidemment impossible après une équipée d'une trentaine de km aux Pays Bas et plats, encombrés de nuées de vélos rendant impossible toute échappée. Mais cette virée met en tout cas en évidence l'excellente visibilité latérale et arrière qui permet d'éviter les cyclistes, et le relatif bon confort de l'engin sur les pavés du Nord.

Pour le reste, il faudra attendre le mois d'octobre pour découvrir cet Elroq en version définitive puisqu'il se dévoilera dans sa version définitive au prochain Mondial de l'auto, et quelques jours plus tôt, sur Caradisiac. On découvrira également à ce moment-là, ses tarifs définitifs, qui ne sont pas connus pour le moment.