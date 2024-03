Depuis son lancement en 2009, le SUV de Peugeot s’est rapidement imposé comme LA référence du marché des SUV familiaux, devant les Skoda Kodiaq, Volkswagen Tiguan ou Nissan X-Trail, en France mais aussi Europe.

La recette de ce succès est simple mais d’une efficacité redoutable : concevoir un 3008 plus grand, plus pratique et pouvant accueillir jusqu’à 7 passagers. Cette troisième génération reprend la même stratégie payante.

dailymotion Peugeot E 5008 (2024) : le SUV s'embourgeoise - Présentation vidéo

Elle est produite en France, à Sochaux, et reprend un gros morceau technique du 3008, comme la plateforme, une bonne partie du design et les motorisations. La principale différence se situe au niveau des dimensions. Cette nouvelle génération grandit de 15 cm pour atteindre 4,79 m. Une longueur qui reste malgré tout contenue face à des concurrents à 7 places dépassant aisément les 5 mètres. L’accroissement s’opère principalement au niveau de l’empattement (de 2, 89 m) afin de maximiser les prestations familiales.

Visuellement, le 5008 reprend à l'identique la face avant du nouveau 3008. Un style qui tranche avec le passé. On retrouve ainsi une calandre inédite caractérisée par un dégradé de la couleur et entourée de « griffes » lumineuses, de projecteurs très fins placés directement sous le capot et de plis de carrosserie plus marqués.

La principale différence se situe au niveau de la poupe. Le pavillon est ici bien moins incliné afin de maximiser l’habitabilité. Les feux arrière ornés de griffes sont reliés par un bandeau vitré et entourent un hayon très vertical. L'on voit apparaître également une sorte de crosse de hockey le long de la lunette pour dynamiser la ligne.

A bord, même combat. Le cockpit spectaculaire du nouveau 3008 est intégralement repris. On retrouve l’impressionnante dalle recourbée de 53 cm, regroupant l'instrumentation et le multimédia. Ce système intègre l'intelligence artificielle ChatGPT ainsi qu’une commande vocale. Les finitions inférieures devront se contenter de deux écrans séparés.

Un pavé tactile personnalisable permet de créer des raccourcis pour différentes fonctions (sélection d'une station de radio favorite, d'une température intérieure souhaitée, du menu navigation…). À défaut d'être vraiment ergonomique et réactif, l'ensemble est spectaculaire à l'oeil.

Uniquement disponible en 7 places

L'ambiance est à la fois moderne et chaleureuse. Malgré quelques fausses notes à l’image des plastiques employés sur les parties basses (Ces derniers sont moins qualitatifs que par le passé), la finition reste de bonne facture. La partie supérieure a fait l’objet de toutes les attentions. On trouve d’élégantes touches de tissu et des placages en alu véritable sur lesquels sont projetées des lumières colorées personnalisables.

Ce qui fait l’essence du 5008 ce sont ses volumes, sa modularité et ses aspects pratiques. Cette génération fait évoluer l’architecture intérieure. Les 3 sièges arrière indépendants du deuxième rang ont été abandonnés au profit d’une banquette 60/40 dont les dossiers sont rabattables 40/20/40. C’est mieux pour le confort des deux passagers latéraux qui profitent d'une bonne largeur d’assise, beaucoup moins pour celui du centre. On note la disparition des tablettes aviation et des deux trappes de rangement placées aux pieds des passagers au rang 2. Sur les versions haut de gamme, les passagers du second rang auront à disposition deux prises USB-C un accoudoir, deux porte-gobelets, une liseuse et des stores.

Bonne nouvelle, cette banquette est coulissante (sur 15 cm). C’est assez rare sur un véhicule électrique à cause du placement de la batterie dans le plancher. La position de base offre de la place aux genoux même pour les grands gabarits. De plus, les dossiers du second rang sont inclinables et ils sont équipés d'un astucieux système qui facilite l’accès au rang 3. Car c'est une nouveauté, le nouveau 5008, qu'il soit hybride ou électrique, sera (pour le moment) exclusivement commercialisé en 7 places. Peugeot ne s'interdit pas d'en lancer une si la demande est forte.

Pour accéder aux deux places additionnelles, Peugeot a conçu une banquette qui coulisse à fond vers l'avant et se relève lorsque l'on appuie sur la poignée placée en haut du dossier. Cela permet de libérer d'avantage d'espace pour accéder à deux "vraies" places. A ce niveau, le 5008 progresse. Autrefois, le SUV disposait de deux strapontins à l'assise fine et étroite. Désormais le Français offre deux sièges individuels avec un dossier confortable et une assise plus large. Il est également possible de glisser les pieds sous la banquette du second rang pour davantage de confort. Les passagers d'1m80 voyageront dans des conditions vivables. C'est mieux qu'à bord de l'Espace par exemple. Revers de la médaille, ces sièges ne sont plus extractibles pour libérer un maximum de volume, comme cétait le cas sur la précédente génération. Dommage.

Le nouveau 5008 conserve son coffre généreux. Cette version électrique offre 748 dm3 de base en configuration 5 places, 259 dm 3 en configuration 7 places et jusqu’à 1 815 dm3 en configuration 2 places. Bon point, pour charger des objets longs, lorsque l’ensemble des sièges arrière sont rabattus, l’on dispose d’un plancher plat.

Un logement sous le plancher de coffre est disponible même en version 7 places. Il est épaulé par un espace additionnel situé sous les sièges du rang 3, d’environ 80 litres, qui permet de ranger des câbles par exemple.

3 versions électriques, un hybride léger et un hybride rechargeable

Grâce à sa plateforme modulaire, le nouveau 5008 sera proposé en hybride et pour la première fois en hybride rechargeable et en électrique. Au lancement, les clients auront donc le choix entre la motorisation essence à hybridation légère de 136 ch et non pas une mais plusieurs déclinaisons électriques.

Le modèle de base est une version à deux roues motrices dotée d’un moteur de 210 ch. Il est couplé à une batterie NMC (Nickel, Manganèse et Cobalt) produite en France (Douvrin) d’une capacité de 73 kWh. L’ensemble promet une autonomie de 502 km. Avec cette même batterie une version à 4 roues motrices de 320 ch sera proposée (également en 7 places) pour une autonomie de 500 km. Enfin pour couronner le tout, une variante Grande Autonomie équipée d’une impressionnante batterie de 98 kWh sera proposée en deux roues motrices. D’une puissance de 230 ch, elle promet une autonomie record de 660 km. Il faudra toutefois prendre en compte que le nouveau e-5008 n'est pas un poids plume. Sa version la plus légère dépasse les 2 tonnes. Peugeot annonce tout même un coefficient aérodynamique plutôt bon (de 0,27).

Une puissance de recharge dans la norme

De base, le véhicule est équipé d’un chargeur embarqué triphasé de 11 kW, mais Peugeot offrira également en option un chargeur de 22 kW. En ce qui concerne la recharge rapide en courant continu, le E-5008 est dans la norme du marché avec une puissance maxi de 160 kW. Son concurrent, le Kia EV9 offre par exemple une puissance de charge bien plus élevée (210 kW), grâce à son architecture 800 V.

À noter, l’e-5008 offre la fonction V2L, permettant d’utiliser l’énergie du véhicule pour alimenter un dispositif électrique (jusqu’à 3 kW et 16A). Peugeot signale la présence d’une fonction V1G permettant de charger le véhicule lorsque le coût de l’électricité est réduit (à condition d’avoir un contrat approprié).

Peugeot a implanté plusieurs dispositifs pour améliorer l’autonomie de son modèle. On retrouve ainsi une pompe à chaleur (option), un freinage régénératif à trois niveaux ainsi qu’un planificateur d’itinéraire disponible via l’application MyPeugeot. Ce dernier fonctionne avec la navigation connectée TomTom et prend en compte le niveau de charge de la batterie au départ du trajet, celui souhaité à l’arrivée, l’état du trafic, le type de route emprunté et la disponibilité des bornes vers la destination. En revanche le E 5008 ne dispose pas de système de pré-conditionnement de la batterie, qui permet d'optimiser la puissance de recharge lorsque les conditions climatiques sont difficiles.

Ultérieurement, Peugeot commercialisera, également pour la première fois, une motorisation hybride rechargeable de 195 ch, associant un 4 cylindres essence 1.6 à un moteur électrique intégré à la boîte de vitesses. Le tout sera alimenté par une batterie de 17,9 kWh permettant une autonomie d’environ 80 km en tout électrique. Peugeot a également augmenté la contenance du réservoir de carburant à 55 litres, afin d'offrir une autonomie confortable.

La gamme s’articulera autour de deux finitions, Allure et GT, 3 packs d’options et deux versions selon la motorisation choisie (5 ou 7 places). Les tarifs n'ont pas encore été définis mais Peugeot va tenter d'offrir un ticket de départ sous les 47 000 € afin de décrocher le bonus écologique. L'ouverture des commandes débutera au mois d'avril pour des livraisons prévues à la rentrée 2024.