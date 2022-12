Essai - Skoda Karoq 2.0 TDi 116 (2022) : le pragmatique

4. Skoda Karoq 2.0 TDi 116 (2022) - L’évaluation dans la catégorie : 37 critères analysés et notés

SUV compact

À partir de 35 115 €

Moteur diesel de 116 ch







Le SUV compact de Skoda profite d’une actualisation de mi-carrière plutôt légère. Les modifications sont d’abord d’ordre esthétique, puisque, même si cela se voit peu, la face avant a été entièrement redessinée. Projecteurs (avec fonction Matrix Led sur certaines versions), calandre et bouclier sont nouveaux. À l’arrière, les éléments lumineux, sont aussi remaniés.

Le Karoq est l’un des rares SUV compacts du marché à ne proposer aucune motorisation hybride. Skoda répond à ce manque par une offre 100% électrique à travers l’Enyaq et ses nombreuses variantes. Comme ce fut le cas récemment chez Seat, également membre du groupe Volkswagen, Skoda a rationnalisé l’offre de son modèle en faisant disparaître les blocs les moins sollicités comme le 2.0 essence TSi de 190 ch et son pendant diesel le 2.0 TDi 190.

L’offre en diesel se concentre désormais autour du 2.0 TDi 116, notre version d’essai. Ce quatre cylindres, peut être associé à une boîte de vitesse manuelle ou automatique à 7 rapports moyennant 1 770 €, Il est en prime uniquement proposé en deux roues motrices. Son grand frère, le 2.0 TDi de 150 ch est dorénavant accolé d’office à la transmission intégrale. Sur le papier, ce mariage peut paraître un peu juste compte tenu du gabarit de l’engin. Dans la réalité il n’en est rien car, malgré les apparences, le Karoq affiche un poids contenu sur la balance (1 390 kg). De plus, le 2.0 TDi délivre un couple suffisant (250 Nm) pour ne pas se sentir frustré en enfonçant la pédale de droite. Les accélérations sont correctes et les reprises suffisamment vives pour dépasser sans stress, à condition de basculer la boîte DSG en mode « Sport ». En mode normal cette dernière n’est pas la plus alerte du genre.

Une consommation moyenne de 5,3 l/100 km relevée sur 500 km

Le gros point fort de cette motorisation, c’est sans aucun doute sa très faible consommation. Durant notre essai réalisé sur un parcours mixte de 500 km, nous avons relevé une moyenne de 5,3 l/100 km. Avec un réservoir de 50 litres, cela vous octroie un rayon d’action proche des 1 000 km.

Malgré l’interdiction future de ce genre de motorisations dans les ZFE et la flambée des prix des carburants, le 2.0 TDi reste adapté aux rouleurs qui se réjouiront de payer un malus maximum (les taux de CO2 varient en fonction des équipements) de seulement 75 € (129 g de CO2/km).

A la conduite, le Karoq se distingue par un châssis équilibré et confortable. Il n’offre certes pas la vivacité d’une compacte mais ses trains roulants bien guidés rassurent. Quant au freinage, il est efficace. Enfin, les aides à la conduite fonctionnent de façon peu intrusive et fluide. Globalement, entre la suspension tolérante, les sièges bien dessinés, et l’insonorisation convenable à vitesse stabilisée, le Karoq propose un confort de bon niveau.

A bord, quelques nouveautés accompagnent ce restylage. L’écran central renouvelle son système d’exploitation pour plus de rapidité d’exécution, c’est vrai. Le volant, désormais orné de commandes chromées, ne compte plus que deux branches. Le combiné numérique, indisponible sur notre version d’essai, est aussi plus grand.

Mais qu’importe, le Karoq mise davantage sur ses aspects pratiques et son habitabilité excellente. Ainsi, la banquette arrière « VarioFlex » (à partir de la finition Style) voit ses trois parties coulisser et s’incliner indépendamment les unes des autres. Elle peut aussi carrément s’ôter. Le volume de coffre varie ainsi de 521 l à 1 810 l quand on a tout retiré, une très bonne valeur sur le marché des SUV compacts. Il est en prime équipé de crochets d’arrimage.