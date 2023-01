L’Aston Martin DBS 770 Ultimate (2023) signe la fin de la grosse GT anglaise

La DBS Superleggera est arrivée sur le marché en 2018, juste avant que la situation économique d’Aston Martin ne devienne critique. Elle reprenait le V12 bi-turbo de la DB11 ainsi que son châssis, dans une version plus haut de gamme avec une puissance portée à 725 chevaux et un châssis aux réglages plus sportifs. Elle symbolisait le haut de gamme absolu d’Aston Martin, comme le faisait la précédente Vanquish en son temps. Mais elle vit actuellement ses derniers mois de carrière : après la construction des 499 exemplaires de cette nouvelle version DBS 770 Ultimate, la grosse GT anglaise disparaîtra définitivement du catalogue.

Alors pour soigner sa sortie, la DBS voit la pression de suralimentation de ses turbos augmenter de 7%. La voilà avec 770 chevaux sous le capot, alors que le couple maximal reste à 900 Nm. Le 0 à 100 km/h ne progresse pas et reste à 3,4 secondes pour la version coupé et 3,6 secondes pour le cabriolet Volante, de même que la vitesse de pointe toujours à 340 km/h. En revanche, il y a du nouveau côté châssis : grâce à une suspension avant améliorée, la rigidité latérale augmente de 25% sur cette zone de la voiture et la rigidité torsionnelle progresse de 3%. L’amortissement piloté profite d’une recalibration et la direction n’est pas oubliée non plus. Côté style enfin, la DBS 770 Ultimate se veut un peu plus agressive avec des bas de caisse soulignés par une lame inédite qui fait le tour de la voiture. La proue modifie un peu ses boucliers et la poupe gagne un gros diffuseur.

Plus de 300 000€

Aston Martin ne donne pas le prix de la DBS 770 Ultimate pour l’instant, même si elle sera inévitablement plus chère que la DBS Superleggera normale (c’est-à-dire au-dessus des 300 000€). Les 499 exemplaires ont de toute façon déjà été commandés et les livraisons sont prévues pour le troisième trimestre 2023.