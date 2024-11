L’Audi A6 e-tron de base est moins chère que ses concurrentes

La grande berline électrique de la marque aux anneaux que nous avons découverte en juillet dernier et qui s’est montrée au public lors du Mondial de l’auto développe sa gamme. Jusqu’ici, elle ne proposait que la Performance avec une puissance de 367 ch et une batterie de 94,9 kWh de capacité nette.

Désormais, elle baisse sa puissance et son autonomie afin de réduire la facture. La première version est de type propulsion, dotée d’un électromoteur de 326 ch accouplé à une batterie de 75,8 kWh de capacité nette. Les performances sont toutefois au rendez-vous puisqu’elle atteint 100 km/h en six secondes, et l’autonomie est évaluée à 622 km. Elle débute ainsi à 66 420 € pour la Sportback et 67 920 € pour le break Avant, soit 10 750 € de moins. Du côté de la recharge, elle peut tout de même emmagasiner une puissance maximale de 225 kW en courant continu.

Ainsi équipée, l’A6 e-tron est bien moins chère que la BMW i5 eDrive40 de 340 ch et d’un peu plus de 500 km d’autonomie affichée 76 250 €. Une Mercedes EQE ne fait pas mieux en s’affichant à 76 500 €.

Seulement 4,5 secondes pour atteindre 100 km/h

À l’extrémité, l’A6 e-tron muscle son jeu en adoptant deux moteurs dont la puissance cumulée atteint 428 ch, voire 462 ch avec le launch control. Les performances font un bond en avant avec un 0 à 100 km/h expédié en seulement 4,5 secondes. L’autonomie n’est pas en reste avec 711 km revendiqués pour la berline et 679 km pour le break. Ceci est rendu possible grâce à l’emploi de la grande batterie de 94,9 kWh de capacité nette. Côté tarifs, il faut compter au minimum 84 320 € pour la Sportback et 85 820 € pour l'Avant.