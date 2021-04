L'Audi A7 curieusement déformée en Chine

Un critère d'achat important en Chine est l'habitabilité. C'est pourquoi de nombreuses autos sont adaptées avec une silhouette allongée. Ainsi, chez Audi, on trouve dans l'offre chinoise une variante L de toutes les berlines (A3, A4, A6 et A8). Et la marque vient d'appliquer le traitement "L" à l'A7. Avec un résultat pour le moins surprenant.

Le constructeur ne s'est en effet pas contenté d'ajouter des centimètres à l'empattement pour dégager plus d'espace aux passagers de la banquette. Les designers ont redessiné la partie arrière, avec une nouvelle malle.

De profil, l'A7 L a donc des airs de classique berline trois volumes, perdant l'aspect fastback. Or ce dernier est bien l'intérêt de l'A7 face à une A6. D'ailleurs, l'A7 L devient une version trois volumes d'un modèle fastback, imaginé à la base pour se différencier d'un modèle trois volumes !

Dans sa transformation chirurgicale, l'A7 garde toutefois son vitrage latéral en pointe relevée, ses épaules marquées et ses feux en bandeau. Avec une malle plus classique, la partie de carrosserie au-dessus est plus épaisse. La longueur de l'auto passe de 4,97 mètres à 5,08 mètres. Ce modèle ne sera pas vendu chez nous.