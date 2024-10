L’Audi Q6 e-tron expose sa technologie au Mondial de l’auto 2024

Le stand Audi du Mondial de l’auto regroupe plusieurs nouveautés. En plus de l’A5 et du Q5 tous deux équipés de moteurs thermiques, le Q6 E-tron fait également parti du dispositif.

Il est apparu en mars dernier, carbure aux watts, et s’annonce comme le meilleur SUV électrique de la gamme. Il n’y a que sa variante Sportback, en première mondiale à Paris, qui pourrait lui faire de l’ombre en interne.

En affichant une autonomie allant jusqu’à 639 km (650 km pour le Sportback) grâce à sa batterie de 95 kWh nette, il assure une tranquillité d’esprit certaine sur les longs parcours. Audi propose toutefois un accumulateur moindre avec une capacité de 76 kWh net. Dans ce cas, le rayon d’action n’atteint plus que 469 km. De plus, il profite d’une architecture 800V lui permettant d’emmagasiner jusqu’à 270 kW de puissance de charge.

Sous le capot, ce Q6 e-tron est motorisé par un électromoteur de 251 et 306 ch en propulsion et grimpe à 387 ch en quattro. Quant au SQ6, il pointe à 489 ch.

Jusqu'à trois écrans

Dans l’habitacle, il partage sa planche de bord avec de nombreux modèles de la marque comme l’A5 et l’A6. On retrouve ainsi une grande dalle numérique regroupant le combiné d’instrumentation (11,5 pouces) et l’écran tactile central (14,5 pouces). De plus, le passager peut profiter de son propre écran de 10,5 pouces. L’ensemble est un peu massif, mais va régaler les technophiles.

Enfin, le Q6 e-tron accueille de belle manière les passagers arrière, mais le coffre pourrait en faire davantage avec 526 litres et jusqu’à 1 529 litres une fois la banquette rabattue. Il est aussi possible de compter sur le frunk d’un volume de 64 litres.

Ce Q6 e-tron est proposé à partir de 71 170 € et culmine à 99 870 € en version SQ6. Chez BMW, l’ancien iX3 est facturé à partir de 74 250 € et le Mercedes EQE SUV démarre encore plus : 84 900 €.

L'instant Caradisiac : de subtils anneaux

Placer le logo de sa marque en hauteur, l'idée n'est pas nouvelle. Toutefois, Audi l'a fait de façon différentes tel un halo d'ange au-dessus de la version Sportback de ce Q6-etron.