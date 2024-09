L'Audi Q6 e-tron s'éloigne du Porsche Macan électrique sur l'entrée de gamme

Les nouveaux Porsche Macan Electric et Audi Q6 e-tron partagent les mêmes éléments techniques de base : leur châssis, leurs batteries, leurs moteurs, toute leur architecture électrique et même les composants ou le système d’exploitation de leur interface numérique au tableau de bord.

L’Audi se veut tout de même légèrement plus accessible à version équivalente, avec quelques milliers d’euros à son avantage (77 400€ contre 82 959€ pour le Porsche développant 340 chevaux au lieu de 306 pour le Q6 de base). Et l’écart entre les deux modèles va s’agrandir sur l’entrée de gamme puisque le Q6 E-tron reçoit une nouvelle version « Design e-tron » avec des batteries d’une capacité brute de 83 kWh au lieu de 100 kWh pour la « Design e-tron Performance » uniquement disponible jusqu’ici (et dans la gamme Porsche).

Au-dessus des 70 000€

Comptez sur un prix de base de 72 170€ pour ce nouveau Q6 e-tron à « petites » batteries, avec une autonomie maximale WLTP comprise entre 468 et 525 km selon l’équipement contre 564 à 632 km pour le Q6 e-tron à grosses batteries. Il développe 251 chevaux en puissance maximale et abat le 0 à 100 km/h en 7 secondes (avec une vitesse de pointe toujours limitée électroniquement à 210 km/h).

Dans sa finition de base « Design », il possède des jantes de 19 pouces « Flag », des feux à LED, une sellerie cuir / synthétique ou encore un hayon assisté électriquement. A titre de comparaison, un BMW iX3 assez proche démarre à 74 200€ avec 286 chevaux et une autonomie maximale comprise entre 461 et 471 km. Même cher, ce Q6 e-tron reste donc concurrentiel chez les marques premium.