L’Australie instaure un permis spécial Supercar

À compter du 1er décembre prochain, pour conduire une voiture de plus de 370 ch par tonne, les Australiens devront se soumettre à un examen de conduite additionnel.

Sont concernés par cette nouvelle réglementation les véhicules de tout âge dépassant cette limite de puissance. La formation de 45 minutes est disponible en ligne. Elle coûte environ 40 € et aborde l’utilisation des aides à la conduite et sensibilise sur les risques de la vitesse. Par la suite, les conducteurs devront passer un examen pratique.

Si un conducteur est contrôlé au volant d’une voiture concernée, sans ce permis supercar, la première amende est de 1 500 €. En cas de récidive, la peine peut aller jusqu’à un an de prison.

Grosse amende et prison en cas de récidive

Cette loi s’accompagne d’une stricte interdiction de désactiver les aides électroniques sur ces véhicules classés comme puissants sous peine d’amende dépassant les 3 000 €, et d’une perte de six points sur le permis. Ceux qui auront causé un accident avec ces aides désactivées pourront être inculpés de coups et blessures, voire d’homicide, par usage inapproprié d’un véhicule.

Le gouvernement d'Australie-Méridionale (état de l'Australie situé au centre de la partie méridionale de l'île principale d'Australie) avait soumis l’idée d’ajouter une catégorie spéciale au permis de conduire en 2022, après un tragique accident survenu en 2019 à Adélaïde où le conducteur d'une Lamborghini avait alors perdu le contrôle de son véhicule, tuant une femme à la sortie d'un restaurant. Le projet de loi prévoit par ailleurs de ne plus permettre la désactivation des aides à la conduite dans les voitures de sport commercialisées dans l'état.