L'auto des voisins : Alexis a remis au goût du jour sa Skoda Octavia 3

Elle a l'air flambant neuve. Pourtant la Skoda Octavia 3 TSI 115 ch que son père lui a laissé date de 2016 et totalise 72 000 km. Une auto qu'Alexis connaît et conduit depuis longtemps, mais dont il n'est propriétaire que depuis peu de temps seulement. S'il en est totalement satisfait, l'ingénieur du son de Congis en Seine-et-Marne lui a néanmoins reproché de ne pas disposer des équipements dernier cri, âge oblige. Alors il a décidé de la mettre au goût du jour.

Première étape : la caméra de recul. Si l'auto n'en dispose pas, elle a néanmoins un écran et un GPS. Alors Alexis s'en est allé fouiner sur le Web et a découvert ce qu'il cherchait, "pour une trentaine d'euros à peine". Quelques tutos Youtube, plusieurs câblages plus tard et l'affaire fonctionne parfaitement. Reste que le GPS de la voiture ne satisfait pas son nouveau propriétaire qui souhaite utiliser l'appli Waze de son téléphone et voudrait la projeter sur son écran. Mais l'interface Carplay n'est pas prévue sur son Octavia. Il se renseigne alors auprès de son concessionnaire qui lui explique que c'est parfaitement possible et il réalise l'opération, comme une simple mise à jour informatique.

de nouveaux équipements et une reprogrammation éthanol

L'auto est maintenant prête à prendre la route, mais une dernière chose gêne son conducteur, comme tous les automobilistes : le prix de l'essence. Alors il la reprogramme pour pouvoir rouler à l'éthanol. Mais cette fois, l'opération est réalisée par un professionnel. "Ça m'a coûté 600 euros. mais depuis, je consomme moins de 6 l / 100 km." A un tarif qui ferait rougir une pompe de sans-plomb 95.

Mais si Alexis a réalisé tous ces aménagements, c'est parce qu'il souhaitait reprendre ses grands voyages à travers l'Europe comme il en avait l'habitude avec sa voiture précédente. "C'était une Fiat Bravo JTD avec laquelle j'ai fait 650 000 km". Un record, peut-être, pour la voiture italienne. Mais depuis, il a acquis un véhicule plus adapté aux grands voyages : un utilitaire Fiat Ducato qu'il est en train de transformer lui-même en fourgon aménagé. Rien ne manquera à bord : une literie adéquate, une cuisine complète, des toilettes et même une installation de panneaux solaires.

C'est donc en fourgon qu'Alexis retournera vers les pays de l'Est qu'il affectionne, et ou il est bien décidé à retourner lorsque le vent mauvais venu de Russie soufflera moins fort. L'Octavia servira à l'usage quotidien et aux loisirs. Et son propriétaire espère bien qu'elle fera autant de kilomètres que la Bravo. "Il n'y a aucune raison pour qu'elle n'y parvienne pas. car elle est solide et en plus, ne coûte rien. Une vidange annuelle et 500 euros d'assurance". Il lui faudra sans doute bien longtemps pour atteindre 650 000 km et si d'ici là, la voiture autonome se démocratise, peut-être qu'Alexis installera des caméras et des capteurs sur la carrosserie tchèque pour qu'elle reste encore et toujours au goût du jour.