La ville de Maurepas dans les Yvelines oscille entre ville et campagne, entre conduite urbaine au ralenti et petites routes dégagées. Le terrain de jeu idéal pour la Fiat Tipo 1,4 l de 95ch ? C'est du moins l'avis de Guilherme qui s'est offert ce modèle. Mais si la ligne de la compacte italienne est plutôt réussie, ce livreur a tenu malgré tout à personnaliser la sienne.

dailymotion L'auto des voisins : Guilherme et sa Fiat Tipo pimpée

Le jeune homme aime les autos, et roule depuis quelques années en Audi A4 V6. Mais les frais engendrés, et la consommation excessive de l'Allemande, pousse ce papa de deux petits enfants à revoir ses plans. Justement, une voiture au coût beaucoup plus raisonnable est commercialisée en 2016 : la Fiat Tipo, deuxième du nom. En 2018, Guilherme se décide à pousser la porte du concessionnaire de la région. On est au mois de septembre, et un modèle essence équipé du 1,4 l de 95ch lui tend les bras. "En plus, elle était déjà immatriculée". Considérée comme "occasion 0 km", elle est vendue avec une solide réduction : "12 000 euros au lieu de 16 000". Il craque, signe, contracte un emprunt bancaire et un mois plus tard, la Fiat lui est livrée.

Une Tipo en noir et blanc

Le modèle lui convient parfaitement dans sa livrée blanche, mais Guilherme souhaite une auto bien à lui, à nulle autre pareille. Alors, petit à petit, il entreprend de la personnaliser, sans toucher à la mécanique. Elle est blanche ? Il va lui ajouter des inserts et des détails peints en noir. Les jantes, les coques de rétroviseurs, les cerclages d'antibrouillards, le toit et les poignées de portes prennent la même teinte. Les vitres arrière et les optiques s'assombrissent. Seule touche de couleur : un drapeau italien vient couronner la calandre.

Guilherme a réalisé beaucoup de ces menus travaux lui-même, "sauf la ligne d'échappement". C'est un professionnel qui s'est chargé d'installer cette nouvelle ligne, avec ses deux sorties, qui confèrent au petit 4 cylindres de 95ch une sonorité plus mélodieuse. En revanche, l'intérieur de l'habitacle est resté intact. "Elle a tous les équipements nécessaires : le GPS, le régulateur de vitesse, la clim et une boîte manuelle 6 vitesses". Quant à l'habitabilité, le père de famille en est ravi. Les places arrière accueillent deux sièges enfants sans problème, et la taille du coffre est suffisante pour les vacances. Côté consommation, même satisfaction : "je tourne entre 6,8 l en ville, et 5,8 l sur l'autoroute". Enfin, la fiabilité, reconnue, de la Tipo n'a pas été prise en défaut, "du moins pendant les 29 000 km que j'ai fait avec".

Mais Guilherme pense déjà à l'avenir. La Tipo lui donne entièrement satisfaction, mais un jour viendra, il devra forcément s'en séparer. Pour quelle auto ? Une autre Tipo, pardi, "mais peut-être avec l'autre moteur 1,4 l celui de 120ch". Une nouvelle italienne qui aura droit elle aussi à une touche de personnalisation, forcément.